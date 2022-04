La ricchissima domenica motoristica comprende anche il quinto atto del Mondiale Motocross ad Arco di Trento. Ecco gli orari in pista e delle dirette TV e streaming. Sul nostro sito, come di consueto, troverete le highlights della MXGP. La diretta integrale dell’intero evento, gare di contorno incluse, è disponibile sulla piattaforma ufficiale del Mondiale, questo il link

Tim Gajser si scalda in qualifica

Nella gara di qualifica (20 minuti più due giri) il leader del Mondiale Tim Gajser ha ingaggiato una bella sfida con il suo rivale diretto Jorge Prado. Qui sotto le highlights del duello. Bellissima prestazione di Alberto Forato (GasGas) che ha concluso al sesto posto e oggi può puntare con decisione al primo podio iridato. Purtroppo non sono presenti Jeffrey Herlings (KTM), iridato in carica, e Romain Febvre (Kawasaki) ancora indisponibili per gli infortuni del precampionato

Domenica 10 aprile

09:45 EMX Open Gara 2

10:25 MX2 Warm-up

10:45 MXGP Warm-up

11:30 EMX125 Gara 2

13:15 MX2 Gara 1 (diretta Eurosport2

14:15 MXGP Gara 1 (diretta Eurosport2, differita RaiSport 15:35)

16:10 MX2 Gara 2 (diretta Eurosport 2)

17:10 MXGP Gara 2 (differita 23:30 Eurosport 2, 00:30 RaiSport)