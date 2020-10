MXGP, Tony Cairoli a -5: “Non pensavo di guidare così bene”

Tony Cairoli 4° nel secondo round a Mantova della MXGP. Il pilota KTM lascia invariato a -5 il gap dal leader provvisorio Tim Gajser.

Cala il sipario anche sul decimo round della MXGP 2020 sul circuito del Tazio Nuvolari di Mantova. Tony Cairoli chiude con un doppio quarto posto che lascia invariata la distanza dalla vetta della classifica detenuta da Tim Gajser a +5. Dopo l’infortunio al setto nasale di domenica scorsa il nove volte iridato ha risposto bene alla seconda delle tre gare lombarde.

Settimo nel turno delle prove libere, ha conquistato il sesto cancello nelle prove cronometrate rendendosi autore di una buona partenza. Nella prima manche Tony Cairoli è passato quarto al termine del primo giro, riuscendo a difendere la posizione fino alla fine. Il pilota di Patti ha guidato con estrema sicurezza senza commettere errori, tenendo a bada il campione in carica della MXGP. In gara-2 è scattato nuovamente bene al via con la sua KTM 450 SX-F, lottando costantemente per il podio, ma poi accontentandosi della quarta piazza.

Resta una buona prestazione per Tony Cairoli, incollato alla vetta che resta distante soli 5 punti. Tra quattro giorni ritornerà in pista a Mantova per il Gran Premio d’Europa. “Non mi aspettavo di guidare così bene; il naso non mi dava fastidio per via del dolore, ma mi rendeva più difficile la respirazione e mi disturbava anche un po’ l’equilibrio. Per questo considero le manche piuttosto positive, anche perché non ho commesso molti errori e siamo rimasti davanti e questo è positivo soprattutto in ottica campionato. Il mio pensiero comunque oggi va ad Arminas e alla sua famiglia“.

Gara Uno: 1-J.Prado 2-J.Seewer 3-R.Febvre 4-A.Cairoli 5-T.Gajser

Gara Due: 1-R.Febvre 2-G.Paulin 3-T.Gajser 4-A.Cairoli 5-G.Coldenhoff

Gran Premio: 1-R.Febvre 45p. 2-J.Prado 40p. 3-T.Gajser 36p. 4-A.Cairoli 36p. 5-J.Seewer 34p.

Classifica MXGP: 1-T.Gajser 352p. 2-A.Cairoli 347p. 3-J.Seewer 334p. 4-J.Prado 317p. 5-G.Coldenhoff 303p.