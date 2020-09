MXGP, Tony Cairoli 2° nel Mondiale: mercoledì si torna in pista

Tony Cairoli conquista un doppio podio all'MXGP d'Italia. Il pilota KTM Factory sale al secondo posto in classifica mondiale a -60 da Jeffrey Herlings.

Il Mondiale di Motocross è sbarcato sul circuito di Faenza dove si terranno tre round in sette giorni. Tony Cairoli partito dal 16° cancello è riuscito a scattare al meglio in entrambe le manche salendo sul podio in entrambe le occasioni. Su una pista che non è delle sue preferite il nove volte iridato tornerà in azione fra tre giorni.

In gara-1 il pilota siciliano del team KTM Red Bull Factory Racing è rimasto coinvolto in un contatto con un avversario alla prima curva. Scivolato in ottava piazza, Tony Cairoli è risalito fino alla terza alle spalle di Herlings e Seewer. “Nella prima manche ho rimontato partendo dall’ottava posizione e ho visto Jorge (Prado) e Jeffrey (Herlings) davanti. Il ritmo era veloce ma riuscivo ad avvicinarmi, anche Jeremy (Seewer) era molto veloce oggi ma alla fine, quando Jorge è caduto, ho guadagnato una posizione“.

Un altro contatto in gara-2 ha retrocesso Tony Cairoli fino alla settima posizione, ma ancora una volta ha rimontato nonostante le difficoltà a sorpassare. Il doppio podio all’MXGP d’Italia gli consente di salire al secondo posto in classifica mondiale. “Nella seconda manche la mia partenza è stata migliore ed ero quarto, anche se ho commesso un grosso errore nel primo giro e sono quasi caduto. Mi è costato parecchio ed ho dovuto recuperare e stare attento, perché la pista stava diventando un po’ più difficile. Ho trovato un po’ più di velocità ed ho provato ad attaccare negli ultimi giri ma, nel complesso, sono contento del terzo posto“.