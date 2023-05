MXGP: Tim Gajser assenza prolungata, l’iridato HRC non rischia

Poteva essere una super battaglia in MXGP. Il campione in carica Tim Gajser impegnato a contenere in primis lo scatenato Jorge Prado ed il recordman Jeffrey Herlings, più tutti gli altri protagonisti. La storia vera però è ben diversa, visto che il 2023 dell’alfiere HRC non è ancora cominciato. Il prossimo weekend si disputerà già il 7° round dell’anno (tutti gli orari), pur su 19 in totale: forse la stagione non è compromessa, ma questo dipenderà tutto da quando tornerà. Tre mesi dopo la frattura del femore Gajser non è ancora risalito in moto, quindi al momento non c’è ancora una possibile data di ritorno!

Un lungo recupero

Verso il GP di Francia arriva un nuovo aggiornamento riguardo la situazione del campione sloveno. “Mi piacerebbe tanto poter correre, mi manca” ha dichiarato Tim Gajser. “Ma non voglio tornare troppo presto e ricominciare a competere quando non sono ancora al 100%. Sono sempre più vicino al ritorno in moto e non vedo l’ora! È qualcosa che faccio da quando sono un bambino, una parte importante della mia vita, e starne senza da tre mesi è difficile.” Ancora però non si sa il quando. “Una volta tornato in sella sarà più facile capire come sto, quando potrò tornare e quindi quale sarà il mio prossimo GP.”

Ma rivedremo Gajser?

Per il secondo anno consecutivo il Mondiale MXGP è scattato senza il suo campione. Nel 2022 Jeffrey Herlings, quest’anno appunto Tim Gajser. Un testa a testa tra due cinque volte campioni del mondo, quindi i più iridati in azione attualmente, sarebbe stato fantastico da rivedere. Con l’inserimento in primis di Jorge Prado, partito a tutto gas in questo inizio di stagione, e poi chissà di chi altro. Il Mondiale Motocross invece procede senza sapere nulla dell’iridato 2022. Quando rientrerà? Ma tornerà davvero quest’anno o lo rivedremo nel 2024, perdendo l’intera stagione come successo a Herlings l’anno scorso? Al momento è ancora un mistero.

Foto: HRC Images