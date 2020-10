Tony Cairoli all'attacco del primato Mondiale MXGP: undici punti da recuperare sul capolista Tim Gajser. Diretta RaiSport di gara 2 alle 16:00, solo differite su Eurosport2

Tony Cairoli va all’attacco del primato Mondiale nel dodicesimo appuntamento MXGP che si corre oggi sul tracciato spagnolo di Arroyomolinos, nei pressi di Madrid. Il fuoriclasse siciliano della KTM tenterà di recuperare gli undici punti che lo separano da Tim Gajser, sloveno della HRC che ha difeso la tabella rossa di leader della classifica nel triplice atto di Mantova. Ma occhio a Jorge Prado, 19enne astro emergente del motocross iridato che in casa vorrà stupire. Fra i piloti particolarmente in forma in questo momento Jeremy Seewer, terza forza nel Mondiale, o Glenn Coldenhoff, 5° a pari merito proprio con Prado.

Gli orari TV

RaiSport trasmetterà gara 2 (ore 16) in diretta, preceduta dalla differita di gara 1, che scatta alle 13 ma andrà in onda due ore dopo. Solo differite invece previste su Eurosport2. Qui sotto il programma orario completo

12:15 MX2 Gara 1 (diretta MXGP-TV.com, 23:00 differita Eurosport2)

13:15 MXGP Gara 1 (diretta MXGP-TV.com, differita 15:15 su Raisport, 23:30 Eurosport2)

15:10 MX2 Gara 2 (diretta MXGP-TV.com, 24:00 differita Eurosport2)

16:10 MXGP Gara 2 (diretta RaiSport e MXGP-TV.com, 00:30 differita Eurosport2)

Jeffrey Herlings stagione finita

Intanto la KTM ha diffuso informazioni riguardo le condizioni di Jeffrey Herlings, rimasto seriamente ferito al Monte Coralli di Faenza il mese scorso, mentre comandava la classifica Mondiale. Il pilota olandese ha superato la lesione al rachide cervicale, ma dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico al piede destro. Il suo Mondiale è finito, lo rivedremo in pista nel 2021.

La classifica iridata dopo 11 GP su 18

1. Tim Gajser (SLO, HON), 399 punti; 2. Antonio Cairoli (ITA, KTM), 388 p.; 3. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 369 p.; 4. Jorge Prado (ESP, KTM), 341 p.; 5. Glenn Coldenhoff (NED, GAS), 341 p.; 6. Romain Febvre (FRA, KAW), 304 p.; 7. Gautier Paulin (FRA, YAM), 285 p.; 8. Jeffrey Herlings (NED, KTM), 263 p.; 9. Clement Desalle (BEL, KAW), 262 p.; 10. Arminas Jasikonis (LTU, HUS), 248 p.