MXGP Spagna: tifiamo Fontanesi e Cairoli, gli orari tv e le dirette streaming

Il motocross mondiale è di scena ad Arroyomolinos, nei pressi di Madrid. Kiara Fontanesi e Tony Cairoli puntano al top, ecco gli orari TV e le dirette streaming del week end

Ecco gli orari TV e le dirette streaming previste in occasione della tredicesima tappa del Mondiale Motocross di scena sul tracciato di Intu-Xanadù-Arroyomolinos, nei pressi di Madrid. Ricordiamo che in questa tappa, oltre a MXGP e MX2 (il mondiale under 23 anni) tornano in pista anche le ragazze del WMX, la serie iridata femminile, con Kiara Fontanesi impegnata nella corsa al titolo.

Lotta senza quartiere

Il calendario non conosce sosta, con GP ravvicinatissimi. Domenica scorsa la MXGP ha dato spettacolo sul tracciato francese di Lacapelle Marival con Jeffrey Herlings che ha sconfitto a domicilio l’idolo di casa Romain Febvre guadagnando punti anche su Tim Gajser. Domenica i fari saranno puntati su Jorge Prado, che è rimasto attardato (-52 punti da Herlings) causa la ferita al costato rimediata due settimane fa in Germania. A questo punto il giovanissimo pupillo KTM non può più sbagliare: sulla pista di casa dovrà puntare al massimo per rimettersi in gioco. Dopo la Spagna il motocross iridato tornerà in Italia con cinque GP in rapidissima successione previsti ad Arco di Trento (triplo GP in sette giorni!) e Mantova.

Kiara in diretta streaming

Kiara Fontanesi è a soli nove punti dalla capolista Courtney Duncan, un confronto che si annuncia bollente. Sarà visibile in diretta solo su MXGP-TV.com la piattaforma streaming ufficiale del motocross: è possibile abbonarsi per il singolo evento o per tutti i sei che restano. Domenica le due gare MXGP verranno trasmesse in diretta TV da RaiSport. Ricordiamo che Corsedimoto propone le highlights di tutte le gare in programma, pochi minuti dopo la conclusione, gratis.

Gli orari TV e streaming

Sabato 16 ottobre

13.20 Gara-1 WMX (diretta MXGP-TV.com)

15.20 Gara-2 WMX (diretta MXGP-TV.com)

Domenica 17 ottobre

12.15 Gara-1 MX2 (diretta Eurospor2t e MXGP-TV.com)

13.15 Gara-1 MXGP (diretta su Eurosport2, Raisport e MXGP-TV.com)

15.10 Gara-2 MX2 (diretta su Eurosport2 e MXGP-.com)

16.10 Gara-2 MXGP (diretta Raisport e MXGP-TV.com, dfferita Europort 18:30)