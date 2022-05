MXGP Spagna: Orari TV e dirette streaming, Guadagnini sfida Prado

Il Mondiale Motocross questo fine settimana è di scena ad Arroyomolinos, tracciato artificiale allestito vicino a Madrid. Gli organizzatori prevedono il tutto esaurito, grazie a Jorge Prado (GasGas) che sta facendo impennare la passione per la MXGP nella penisola iberica. Il talento spagnolo viene da un momento difficile causa infortunio, ma nel round precedente in Sardegna è tornato in pista con il desiderio di attaccare il primato di Tim Gajser (Honda). Lo sloveno è largamente al comando del Mondiale, ma la stagione è lunghissima, non è certo tempo per mollare la presa.

Forza Mattia Guadagnini!

Rivedremo in pista per la seconda volta anche il nostro Mattia Guadagnini (GasGas), che ha lasciato la MX2 anticipando il passaggio in top class previsto l’anno prossimo. Al debutto sulla sabbia di Riola Sardo il pilota del team De Carli-GasGas ha concluso ottavo, nonostante qualche errore qua e là. Visto che non si trattava del tracciato più congeniale alle sue doti, si tratta di un esordio incoraggiante. Vedremo sulla terra rossa di Arroyomolinos di cosa è capace. Dopo l’uscita di scena del mitico Tony Cairoli, il motocross italiano ha assoluto bisogno di un pilota che possa trascinare l’entusiasmo.

Dirette su MXGP-TV.com e le highlights su Corsedimoto

L’unico modo per gustare l’intero programma in diretta è collegarvi (su abbonamento) alla piattaforma streaming ufficiale MXGP-TV. Qui saranno visibili le qualifiche del sabato, tutte le manche mondiali (MX2 inclusa) e anche le prove dell’europeo 125 e del Mondiale femminile. Le highlights MXGP saranno disponibili su Corsedimoto, gratis. Purtroppo niente diretta TV. La RaiSport manderà il GP Spagna in differita martedi 31 maggio a partire dalle 15:30 (solo MXGP), mentre Eurosport2 offre le differite a tarda notte domenica, con inizio alle 00:30.

Sabato 28 maggio 2022

10:15 Studio Show

14:40 WMX Gara 1

15:25 EMX125 Gara 1

16:15 MX2 Gara qualifica

17:00 MXGP Gara Qualifica

Domenica 29 maggio 2022

09:35 EMX125 Gara 2

11:45 WMX Gara 2

13:00 MX2 Gara 1 (differita Eurosport2 lunedi 30 ore 00:30)

14:00 MXGP Gara 1 (differita Eurosport2 lunedi 30 ore 01:00, differita RaiSport martedi 31 ore 15:30)

16:00 MX2 Gara 2 (differita Eurosport2 lunedi 30 ore 01:30)

17:00 MXGP Gara 2 (differita Eurosport2 lunedi 30 ore 02:00, differita RaiSport martedi 31 ore 16:30)

Classifica Mondiale MXGP dopo 8 GP

1. Tim Gajser (Honda) 367 punti; 2. Maxime Renaux (Yamaha) 288; 3. Jeremy Seewer (Yamaha) 264; 4. Jorge Prado (GasGas) 260; 5. Glenn Coldenhoff (Yamaha) 234; 6. Ruben Fernandez (Honda) 213; 7. Brian Bogers (Husqvarna) 205; 8. Jeremy Van Horebeek (Beta) 189; 9. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 178; 10. Pauls Jonass (Husqvarna) 172.

