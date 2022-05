MXGP Spagna: Maxime Renaux fa il pieno, Mattia Guadagnini sesto posto

Il francese Maxime Renaux (Yamaha) ha dominato la nona prova del Mondiale MXGP disputata sul tracciato di Arroyomolinos, vicino Madrid. Il campione del Mondo MX2 (under 23 anni) in carica ha sbaragliato le due manche, regolando senza discussioni l’idolo di casa Jorge Prado (GasGas) che dopo aver concluso la prima manche in terza posizione, ha compromesso il bilancio commettendo un grave errore nella seconda manche, mentre era in lotta con Tim Gajser. Il passo falso dello spagnolo (quinto nella combinata) e il momento di forma non eccezionale di Gajser (quarto) hanno aperto la strada del podio agli olandesi Glenn Coldenhoff (Yamaha) e Brian Bogers (Husqvarna).

Mattia Guadagnini alza il ritmo

Eccellente bilancio per la promessa italiana che, alla seconda uscita in MXGP, a soli 20 anni ha guardato dritto negli occhi i piloti di motocross più veloci del pianeta. Mattia Guadagnini è andato particolarmente forte in gara 2, quando ha retto l’urto di un certo Tim Gajser, consolidando il sesto posto di giornata. Nel debutto assoluto di due settimane fa in Sardegna era finito ottavo. La progressione del talento emergente del team De Carli è evidente.

La situazione, Tim Gajser saldo al comando

Tim Gajser mantiene la prima posizione nel Mondiale con 404 punti, mentre Maxime Renaux consolida la seconda posizione, salendo a quota 338. Jorge Prado resta quarto con 290 punti, in scia a Jeremy Seewer autore di un gran volo nella prima manche. La MXGP torna in pista domenica prossima sul tracciato francese di Ernèe.