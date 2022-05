MXGP Spagna: Mattia Guadagnini ritmo da top class, 4° posto in qualifica

Mattia Guadagnini sta prendendo velocemente il ritmo dei top rider della MXGP. Nella qualifica del GP Spagna, alla seconda uscita fra i grandi, il 20enne del team De Carli ha strappato coi denti un meraviglioso quarto posto, giocandosela alla pari con piloti espertissimi della categoria più importante del Mondiale Motocross. Il successo, che vale la pole nella due manche, un pò a sorpesa è finita nelle mani dell’olandese Glenn Coldenhoff (Yamaha). Battuta a vuoto per l’attesissimo Jorge Prado (GasGas), che sulla pista di casa si è dovuto accontentare del secondo posto.

Bravissimo Mattia!

La prestazione di Mattia Guadagnini fa di nuovo gonfiare il petto agli appassionati italiani del motocross, orfani di Tony Cairoli che a 35 anni ha lasciato il Mondiale dopo esser salito nove volte sul trono iridato. Okay, il ritmo della qualifica di solito è più blando rispetto alle manche, ma nessuno scherza. Guadagnini, perso il treno Mondiale in MX2 (under 23 anni) causa una partenza di stagione costellata da sfortune ed errori, è saltato in MXGP due settimane fa in Sardegna, finendo ottavo su una pista sabbiosa, poco adattata alle sue caratteristiche. Il fondo duro, in terra rossa, di Arroyomolinos, vicino Madrid, gli è più congeniale. Saranno due manche tutte da vivere.

Tim Gajser che fuoripista

E’ un momento difficile per Tim Gajser, il leader del Mondiale. In Sardegna è finito lontano dal podio, causa un’indisposizione. Oggi è incappato in una rovinosa caduta nelle fasi iniziali, come si vede nel video in apertura, finendo catapultato addirittura fuori dai margini della pista. Ripartendo in coda al gruppo, è risalito fino all’undicesimo posto.

Le highlights su Corsedimoto

Il nostro sito propone le highlights della qualifica (sabato) e delle due manche MXGP. Le dirette streaming sono assicurate da MXGP-TV.com: per abbonarsi clicca qui. Qui sotto invece è disponibile tutto programma del GP di Spagna e la programmazione TV, con le sintesi previste su RaiSport ed Eurosport 2.