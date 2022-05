MXGP Spagna: Dove vedere le gare? Orari live streaming e TV del 29/5

La MXGP oggi dà spettacolo sul circuito artificiale di Arroyomolinos, vicino Madrid. Un toboga di terra rossa progettato per esaltare il talento degli specialisti del Motocross. Il pubblico di casa aspetta le imprese di Jorge Prado, il tifo italiano sarà tutto per Mattia Guadagnini che sabato in qualifica ha centrato un promettentissimo quarto posto. La gara è stata vinta dall’olandese Glenn Coldenhoff, nella foto d’apertura. Il pilota veneto, appena 20 anni, è alle prime armi in MXGP, questa sarà la sua seconda esperienza. Nel debutto di due settimane fa in Sardegna è finito ottavo, su un terreno sabbioso che non predilige. Tappa molto delicata per Tim Gajser (Honda), leader del Mondiale: in qualifica è finito fuori pista, rischiando l’impatto con le barriere di ferro (qui il video).

Dirette su MXGP-TV.com e le highlights su Corsedimoto

La diretta streaming di tutto il programma è disponibile (su abbonamento) sulla piattaforma streaming ufficiale MXGP-TV. Qui saranno visibili tutte le manche mondiali (MX2 inclusa) comprese gara 2 dell’europeo 125 e del Mondiale femminile. Le highlights MXGP saranno disponibili su Corsedimoto, gratis. Purtroppo niente diretta TV. La RaiSport manderà il GP Spagna in differita martedi 31 maggio a partire dalle 15:30 (solo MXGP), mentre Eurosport2 offre le differite a tarda notte domenica, con inizio alle 00:30.

Domenica 29 maggio 2022

09:35 EMX125 Gara 2

11:45 WMX Gara 2

13:00 MX2 Gara 1 (differita Eurosport2 lunedi 30 ore 00:30)

14:00 MXGP Gara 1 (differita Eurosport2 lunedi 30 ore 01:00, differita RaiSport martedi 31 ore 15:30)

16:00 MX2 Gara 2 (differita Eurosport2 lunedi 30 ore 01:30)

17:00 MXGP Gara 2 (differita Eurosport2 lunedi 30 ore 02:00, differita RaiSport martedi 31 ore 16:30)