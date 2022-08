MXGP senza respiro, Gajser campione in Finlandia? Gli orari del GP

Appena lasciata alle spalle la Svezia, tocca alla Finlandia. Potrebbe essere un GP decisivo per Tim Gajser, ormai prossimo al titolo MXGP 2022. Il pilota HRC arriva con un margine di 115 punti sull’agguerrito Jeremy Seewer, primo degli inseguitori. Considerando che è il terzultimo round dell’anno, gli basterà lasciare Hyvinkää (sostituto in corsa del KymiRing) con oltre 100 punti di margine per dare il via alla festa. Yamaha permettendo… Non solo Seewer, anche Maxime Renaux e Glenn Coldenhoff stanno facendo faville. Dopo lo storico podio a Uddevalla, vedremo se si ripeteranno anche in Finlandia. Senza dimenticare Jorge Prado, Romain Febvre, Mitch Evans e molti altri pronti a dire la loro.

Casa Italia, da sottolineare in primis il bel risultato di Alberto Forato, 9° e miglior italiano di GP. Brividi invece per Mattia Guadagnini, che in Gara 2 in Svezia è finito contro le barriere dopo un contatto al via con Henry Jacobi (il video dell’incidente). Fortunatamente tutto OK, ma la rimonta dal fondo non l’ha aiutato a finire il GP in una buona posizione. Caccia al riscatto sia per lui che per Ivo Monticelli, reduce da un 22° posto in Svezia, ancora assente invece Nicholas Lapucci per i postumi dell’incidente a Loket. Due le presenze di casa: Jere Haavisto (KTM), al terzo round consecutivo, e Miro Sihvonen (Honda), al settimo GP stagionale. L’entry list completa.

La top ten iridata

1. Tim Gajser (SLO, HON), 645 punti

2. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 530 punti

3. Jorge Prado (ESP, GAS), 496 punti

4. Glenn Coldenhoff (NED, YAM), 478 punti

5. Maxime Renaux (FRA, YAM), 466 punti

6. Ruben Fernandez (ESP, HON), 354 punti

7. Brian Bogers (NED, HUS), 351 punti

8. Calvin Vlaanderen (NED, YAM), 326 punti

9. Pauls Jonass (LAT, HUS), 306 punti

10. Mitchell Evans (AUS, HON), 264 punti

Gli orari MXGP

Di seguito la programmazione italiana, che differisce di un’ora (in meno) rispetto a quella finlandese. Diretta integrale garantita da mxgp-tv.com in abbonamento, gare MXGP in diretta su Eurosport Player e RaiPlay. Differita notturna invece su Raisport, programmazione Eurosport ancora da confermare.

Sabato 13 agosto

10:20 Free Practice

13:00 Time Practice

16:10 Qualifying Race

Domenica 14 agosto

9:45 Warm Up

13:15 Gara 1 (differita Raisport ore 23:50)

16:10 Gara 2 (differita Raisport ore 00:50 del 15/08)

Foto: mxgp.com