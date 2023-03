MXGP Sardegna, occhi puntati su Adamo, Guadagnini&co: tutti gli orari

Riparte il Mondiale Motocross, stavolta nella penisola. Dopo il viaggio in Argentina in apertura di stagione, ci pensa Riola Sardo ad ospitare il secondo evento del 2022. Jorge Prado ci arriva da leader iridato davanti a Ruben Fernandez e Romain Febvre, occhio però ad un Jeffrey Herlings già scatenato… Guardando gli italiani, l’anno scorso Mattia Guadagnini debuttò in MXGP proprio su questo tracciato, una motivazione in più quindi per fare bene. Discorso valido anche per Alberto Forato, a caccia del riscatto dopo un avvio non proprio secondo i piani, e per Alessandro Lupino, che invece si sta piano piano ricostruendo dopo mesi difficili (la nostra intervista dopo la tappa argentina). Comincia da qui il ritorno in MXGP di Arminas Jasikonis, al via con il lucano Millionaire Racing Team (i dettagli).

C’è anche la MX2 al Crossodromo Comunale “Le Dune”, grande attenzione per Andrea Adamo. Il giovanissimo italiano, neo acquisto di KTM Factory, arriva alla prima tappa italiana dopo un debutto stagionale da grande protagonista. Solo un Jago Geerts da paura gli è rimasto davanti, mentre il siciliano classe 2003 si è preso una P2 in qualifica e due terzi posti di manche che valgono la seconda piazza iridata provvisoria. L’anno scorso in Sardegna ha chiuso 7° di GP, risultato nettamente da migliorare se vuole provare ad insidiare anche il leader. Correre in casa è certo una bella occasione, rivali permettendo. Da segnalare il debutto di Lorenzo Ciabatti, toscano classe 2001 e pilota SM Action KTM Racing Team, in azione per tutti i round europei.

MXGP Sardegna, il programma

Il fine settimana a Riola Sardo verrà trasmesso integralmente su mxgp-tv.com (in abbonamento). Le gare MXGP e MX2 della domenica saranno visibili in diretta anche su Eurosport.it e su discovery+. Per il momento anche Raisport garantisce la visione delle due gare della classe regina, ma solamente in differita (orari ancora da confermare).

Sabato 25 marzo

16:35 MX2 Qualifying Race

17:20 MXGP Qualifying Race

Domenica 26 marzo

13:15 MX2 Gara 1

14:15 MXGP Gara 1

16:10 MX2 Gara 2

17:10 MXGP Gara 2

Foto: mxgp.com