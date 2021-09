MXGP Sardegna: Jeffrey Herlings super doppietta e sorpasso Mondiale

Jeffrey Herlings imbattibile sulla sabbia di Riola Sardo conquista il 94° trionfo e la vetta Mondiale. Tim Gajser in grave difficoltà, Tony Cairoli non è partito per un infortunio nelle prove

Jeffrey Herlings padrone assoluto della decima tappa del mondiale MXGP disputata a Riola Sardo. Il fuoriclasse olandese, 24 anni, ha dominato entrambe le manche, firmando la vittoria numero 94 a livello iridato. In gara 1 Herlings aveva vinto di forza, comandando dall’inizio. Nella seconda invece ha lasciato sfogare Jorge Prado, superandolo di slancio a due terzi della distanza, cioè 30 minuti più due giri. Il francese Romain Febvre (Kwasaki) è arrivato di nuovo terzo. Herlings adesso comanda il campionato con un punto di margine su Tim Gajser (Honda).

Tony Cairoli ai box

Il nostro fuoriclasse non ha preso il via nel GP di Sardegna, causa un infortunio subìto nel corso delle prove del mattino. E’ un grosso guaio per Tony Cairoli, che proprio in settimana aveva annunciato il ritiro a fine stagione e avrebbe voluto giocarsi le chance di successo finale. L’entità del danno non è da determinare, per cui resta a rischio la presenza di Tony Cairoli nel GP delle Nazioni del prossimo fine settimana a Mantova. In quella circostanza l’asso siciliano dovrebbe capitanare la formazione italiana con Mattia Guadagnini e Alessandro Lupino.

Tim Gajser in difficoltà

Jeffrey Herlings (50 punti) ha recuperato in un colpo solo tutto lo svantaggio che aveva nei confronti di Tim Gajser, presentatosi in Sardegna con una clavicola dolorante per un infortunio in allenamento. Il pilota Honda HRC ha complicato la situazione cadendo alla prima partenza, in gara 2 ha salvato la baracca finendo ottavo. Finora il campione in carica aveva difeso la posizione facendo pesare una grande consistenza di risultato, ma adesso arginare l’olandese diventa difficile. Ricordiamo che Herlings ha saltato tre gare per infortunio.

