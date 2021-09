MXGP Sardegna Forza Tony Cairoli! Orari TV e dirette streaming del 19/09

Oggi a Riola Sardo si corre la decima tappa del Mondiale Motocross. Ecco gli orari TV e le dirette streaming. Tony Cairoli a caccia del leader Tim Gajser, forse in cattive condizioni fisiche

Ecco gli orari TV e il programma delle dirette streaming utili per seguire la decima tappa del Mondiale MXGP che si corre a Riola Sardo. E’ un appuntamento importante per Tony Cairoli, che in settimana ha annunciato il ritiro a fine stagione. Si chiuderà quindi una carriera leggendaria: 93 GP vinti, 9 titoli Mondiali. Ma c’è ancora questo campionato da giocarsi: Tony è in gran forma e a 35 anni suonati – un’età avanzatissima in uno sport come questo – sta rendendo vita durissima agli altri assi del Motocross.

Tim Gajser infortunato?

In settimana Tim Gajser (Honda HRC) leader del campionato si è lesionato una spalla in allenamento: correrà, ma non è dato sapere in quali condizioni. Gli inseguitori potranno approfittare della situazione, per farsi sotto in una classifica iridata cortissima. Dietro il campione in carica ci sono infatti Romain Febvre, Jeffrey Herlings e Jorge Prado ancora perfettamente in corsa. Tony Cairoli è in mezzo alla mischia, terzo in classifica, a 29 punti dal battistrada. Ogni GP ne assegna 50.

Le highlights su Corsedimoto

Eurosport e RaiSport in questa occasione offriranno in diretta le due manche MXGP. Per non perdere neanche un secondo di show, qualifiche incluse, è disponibile la piattaforma ufficiale streaming MXGP-TV-com che propone tutte le gare di ogni tappa del campionato, WMX (Mondiale femminile) ed Europeo inclusi. Ci si può abbonare per l’intera stagione o per il singolo GP. Corsedimoto offrirà come di consueto le highlights dell’intero GP (sia per la MXGP che per la MX2) gratis e senza bisogno di registrazione.

Jonathan Rea “In Testa, la mia autobiografia” In vendita anche su Amazon Libri

Domenica 19 settembre 2021

09:15 MX2 Prove libere/ufficiali

10:15 MXGP Prove libere/ufficiali

12:00 MX2 Gara 1 (diretta Eurosport)

13:15 MXGP Gara 1 (diretta RaiSport ed Eurosport)

15:10 MX2 Gara 2 (diretta Eurosport)

16:10 MXGP Gara 2 2 (diretta RaiSport ed Eurosport)

La classifica mondiale

1. Tim Gajser (Slo-Honda) 355 punti; 2. Romain Febvre (Fra-Kawasaki) 327; 3. Antonio Cairoli (Ita-KTM) 326; 4. Jeffrey Herlings Ola-KTM) 321; 5. Jorge Prado (Spa-KTM), 315; 6. Jeremy Seewer (Svi-Yamaha) 249; 7. Pauls Jonass (Let-GasGas) 231; 8. Glenn Coldenhoff (Ola-Yamaha) 212; 9. Alessandro Lupino (Ita-KTM) 182; 10. Ben Watson (GB-Yamaha) 143.

Foto: Instagram