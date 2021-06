La MXGP 2021 prende il via sul tracciato russo di Orlyonok. Ecco dove e come vedere Tony Cairoli e gli altri top rider del motocross

In Russia parte finalmente il mondiale MXGP 2019. Sono previsti 19 GP, di cui tre in Italia: Maggiora, Riola Sardo e Pietramurata. Per Tony Cairoli, 35 anni, si tratterà della 18° stagione mondiale. L’obiettivo è provare ad attaccare il decimo titolo iridato. Ma il campione in carica Tim Gajser e i fuoriclasse Jeffrey Herlings e Jorge Prado. Sarà una montagna di scalare. Qui la presentazione della sfida di Tony Cairoli

Come l’anno scorso, il programma è concentrato in un’unica giornata: prove libere, ufficiali e poi si partirà per le due manche iridate. Per non perdere neanche un secondo di show, l’unica possibilità è abbonarsi a MXGP-TV.com la piattaforma ufficiale del campionato. Qui è disponibile proprio tutto: diretta integrale dell’intero GP, dalle prove libere all’ultima manche. Sempre su MXGP-TV sono visibili la MX2, la WMX (mondiale femminile) e tutti i round dell’Europeo. Rai Sport (anche in streaming) ed Eurosport alterneranno dirette e differite. Qui sotto il progamma completo dei collegamenti da Orlyonok (ora italiana)

MXGP-TV.com (per abbonati)

08:15 MX2 Free/Time Practice – Live streaming

09:15 MXGP Free/Time Practice – Live streaming

11:15 MX2 Race 1 – Live streaming

12:15 MXGP Race 1 – Live streaming

14:10 MX2 Race 2 – Live streaming

15:10 MXGP Race 2. Live streaming

Rai Sport

MXGP Race 1 – 14:00 differita

MXGP Race 2 – 15:00 diretta

Rai Sport Web

MXGP Race 1 12:00 – Live Streaming

MXGP Race 2 15:00 – Live Streaming

EUROSPORT 2

MX2 Race 1 – 24:00 differita

MXGP Race 1 – Lunedi 14 giugno 00:30 differita

MX2 Race 2 – Lunedi 14 giugno 01:00 differita

MXGP Race 2 – Lunedi 14 giugno 01:30 differita

Jonathan Rea “In Testa, la mia autobiografia” Bestseller su Amazon Libri