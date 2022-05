MXGP Riola Sardo: Dove posso vedere le dirette TV e live streaming?

Il Motocross Mondiale fa tappa sulla sabbia di Riola Sardo per il settimo appuntamento 2022. Appuntamento da non perdere, per una serie di motivi. Tim Gajser proverà ad allungare la serie di successi (cinque nei precedenti sei GP) ma dovrà fare i conti con gli specialisti di questo tipo di terreno. Il fuoriclasse Honda HRC comanda la classifica con 81 punti di vantaggio sul sorprendente francese Maxime Renaux (Yamaha), 21 anni, debuttante in top class dopo il successo nel Mondiale MX2 (under 23 anni) l’anno scorso.

Ecco Mattia Guadagnini

Per noi italiani il motivo d’interesse principale è il debutto assoluto di Mattia Guadagnini in MXGP. Il 20enne pilota del team De Carli-GasGas ha anticipato il passaggio di categoria che era comunque nei piani per il 2023. I motivi della decisione li abbiamo elencati qui. Riola Sardo non è il tracciato più congeniale a Mattia, ma già oggi in qualifica vedremo qual è il suo potenziale. La pattuglia italiana conta anche su Alberto Forato, decimo posto nel Mondiale, e Alessandro Lupino che sta recuperando dai recenti problemi fisici.

Le highlights su Corsedimoto

Come di consueto l’unico modo per non perdere neanche un istante dello show è collegarsi (su abbonamento o per il singolo GP) alla piattaforma ufficiale MXGP-TV.com Qui sono visibili tutte le qualifiche e tutte le gare del week end, incluse MX2, WMX (mondiale donne) e l’europeo EMX 250. Le highlights MXGP di qualifica e gare saranno visibili (gratis) su Corsedimoto. Domenica 15 RaiSpoirt manderà in onda in diretta gara 1 della MXGP (ore 14), così come Eurosport2. Solo differite (su entrambe le emittenti) per gara 2.

Il programma in pista, in TV e streaming

Sabato 14 maggio 2022

10:15 Studio Show

14:40 WMX Gara 1

15:25 EMX250 Gara 1

16:15 MX2 Gara qualifica

17:00 MXGP Gara Qualifica

Domenica 15 maggio 2022

09:40 WMX Gara 2

11:25 EMX250 Gara 2

13:00 MX2 Gara 1 (diretta Eurosport2)

14:00 MXGP Gara 1 (diretta RaiSport e Eurosport2)

16:00 MX2 Gara 2 (differita Eurosport2 ore 18:00)

17:00 MXGP Gara 2 (differita Eurosport 2 ore 18:30, RaiSport 23:30)

