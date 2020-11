MXGP Pietramurata, Tony Cairoli facci sognare Orari del GP in diretta TV

Tony Cairoli torna in pista oggi a Pietramurata (Trentino) per il round 17 del Mondiale. Tim Gajser è lontanissimo, obiettivo ripetere il trionfo di domenica scorsa

Tony Cairoli, il sogno continua. Oggi a Pietramurata, vicino Arco (Trentino) si corre la 17° e penultima prova del Mondiale MXGP con il fuoriclasse siciliano a caccia del successo numero 93 nella serie iridata. Ormai la possibilità di vincere il decimo titolo di questa fantastica carriera è praticamente sfumata, perchè Tim Gajser capeggia la classifica con 73 punti di vantaggio, quando ne restano solo 100 da assegnare. Il Mondiale si conclude domenica, sempre sulla stessa pista in terra dura ai piedi delle Alpi.

Tutti in piedi per Tony

Tre giorni fa Tony Cairoli è stato quasi perfetto. Con due secondi posti di manche ha preso in contropiede Tim Gajser, costretto per una volta ad accontentarsi del secondo posto. La classifica non è cambiata molto, il pilota KTM ha guadagnato solo un punto. Ma il ritorno al successo, dopo i trionfi già festeggiati nel corso di stagione a Kegums (Lettonia) e Faenza, hanno ridato grande entusiasmo al pubblico italiano. A 35 anni di età, Tony Cairoli non molla di un centimetro, e anche oggi è prontissimo a farci divertire.

Gli orari delle dirette TV

Il GP Pietramurata sarà trasmesso integralmente in diretta TV sia da Eurosport2 che da RaiSport. Ecco tutti gli orari, inclusa la MX2 (Mondiale under 23 anni). Ricordiamo che Tim Gajser potrebbe laurearsi per la quarta volta campione del Mondo già dopo gara 1, se vince e Tony Cairoli non fa punti. Corsedimoto proporrà informazioni in tempo reale e in serata le highlights del GP.

11:00 MX2 gara 1 (diretta Eurosport2)

12:00 MXGP gara 1 (diretta Eurosport2 e Raisport)

14:00 MX2 gara 2 (diretta Eurosport2)

15:00 MXGP gara 2 (diretta Eurosport2 e Raisport)