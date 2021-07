Fantastico successo in rimonta per Jeffrey Herlings nella prima sfida del GP Olanda. Tony Cairoli è partito male recuperando posizioni ma è caduto nel finale. Gara 2 alle 16:10

Fantastico Jeffrey Herling: ad Oss, sua pista di casa gremitissima di pubblico, l’olandese quattro volte iridato ha vinto di forza avendo ragione del connazionale Glenn Coldenhoff (Yamaha). Tony Cairoli è partito male, decimo nelle prime battute. Poi ha recuperato tre posizioni ma nel giro finale è caduto retrocedendo all’ottava piazza finale. Tim Gajser (Honda) iridato in carica, ha salvato la leadership mondiale (per un punto…) con un terzo posto, avendo ragione nel finale di un coriaceo Romain Febvre (Kawasaki).

Monticelli atterra su Herlings!

Herlings ha vinto nonostante aver subìto e alla terza curva un duro colpo alla spalla sinistra in un incidente che poteva avere conseguenze serie. Ivo Monticelli (Kawasaki) ha calcolato male l’uscita dal primo salto del tracciato, “atterrando” con l’anteriore addosso a Herlings. Che è riuscito miracolosamente a restare in sella, ma ha fatto capire con ampi gesti di avere forte dolore al braccio.

Che spettacolo!

La prima manche del GP Olanda è stata bellissima: per oltre metà gara (30 minuti più due giri) Coldenhoff e Febvre si sono affrontati a viso aperto, con Gajser terzo ed Herlings in quarta posizione, ma a meno di quattro secondi dalla testa della corsa. A due terzi del cammino Jeffrey si è scatenato e li ha fatti fuori tutti con sorpassi da campionissimo qual è. Peccato sia mancato all’appello Tony Cairoli che scattato da una posizione al cancello forse non ottimale non è riuscito ad attaccarsi ai migliori. L’errore finale non ha cambiato granchè il bilancio di una manche sotto le aspettative.

Herlings punta al sorpasso

Il programma del GP Olanda si concluderà alle 16:10 con gara 2 decisiva per il successo finale. La classifica Mondiale dopo gara 1 è la seguente: 1. Gajser punti 144; 2. Herlings 143; 3. Febvre 125; 4. Cairoli 118; 5. Prado 112; 6. Coldenhoff 104; 7. Seewer 102; 8. Jonas 96; 9. Lupino 76; 10. van Horebeek 64.

