Cambiano le date del Motocross of European Nations. Da ottobre si passa a novembre, per 'lasciare spazio' al MXGP di Spagna.

MXGP, annunciato l’ennesimo cambio per questa complessa stagione 2020. L’appuntamento del Motocross of European Nations viene rimandato a novembre. Un modo per ‘rettificare’ in seguito ad un round mondiale in particolare rimandato in questi giorni, quello spagnolo.

Inizialmente programmato per l’11 ottobre, il FIM Europe’s MoEN ed il Women’s Motocross of European Nations si disputerà il primo di novembre. I piloti correranno sul popolare tracciato di Riola Sardo, nell’isola italiana, e sarà una volta di più un appuntamento con tanti giovani talenti in arrivo da tutta Europa.

Questo ulteriore cambio si è reso necessario in seguito al posticipo del MXGP di Spagna. Dal 18-19 aprile si passa ad ottobre, proprio nelle date in cui originariamente si doveva disputare il Motocross of European Nations. Sarà anche il penultimo round del EMX125 e quello finale del Women’s World Championship.