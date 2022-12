MXGP Ecco team e piloti per il Mondiale: Mattia Guadagnini tocca a te

Il Mondiale Motocross 2023 inizierà il prossimo marzo (il calendario). Abbiamo le prime liste dei team e quindi dei protagonisti dei prossimi campionati MXGP e MX2. In classe regina chiaramente non può mancare il campione in carica Tim Gajser, confermatissimo con HRC e affiancato nel 2023 da Ruben Fernandez. Da segnalare il grande ritorno di Jeffrey Herlings dopo aver saltato il 2022 in tronco per infortunio, occhio ad un Romain Febvre di nuovo dopo un anno segnato da tanti problemi fisici. Truppa Yamaha Factory confermatissima e pronta a ripartire dopo un finale di stagione da protagonista. Non manca Jorge Prado, punta di GasGas, cambiano Ben Watson, passato a Beta, e Mitch Evans, ex HRC e nuovo acquisto Kawasaki.

Sono tre gli italiani in lista, in primis Alberto Forato, 11° iridato e miglior pilota tricolore quest’anno. Ma c’è anche Mattia Guadagnini, al primo anno MXGP completo dopo una “mezza stagione” 2022, ecco poi Alessandro Lupino, a caccia della rivincita dopo un anno segnato da guai fisici. In MX2 mancherà Tom Vialle, campione 2022 migrato negli USA: una sfida in Supercross prima di puntare all’approdo in MXGP. Campo libero per gli avversari, su tutti l’agguerrito Jago Geerts, vice-campione per soli quattro punti. Occhio chiaramente anche a Simon Laengenfelder, Kevin Horgmo, Thibault Benistant, Kay De Wolf… Senza dimenticare Andrea Adamo, con un 8° posto iridato quest’anno che gli è valso l’ingaggio in KTM Factory. Una bella occasione per il giovane italiano, al momento unico nostro portacolori confermato nella categoria.

MXGP, entry list provvisoria

MX2, entry list provvisoria

