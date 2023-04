MXGP Svizzera, all’attacco di Prado e Herlings: gli orari del GP

Fine settimana di Pasqua ma anche di gare per il Mondiale Motocross. Un appuntamento particolare: domenica non si corre, ma sabato e lunedì sì. Una programmazione particolare per il terzo round MXGP a Frauenfeld, un ritorno in Svizzera a quattro anni dall’ultima volta. Lo scatenato Jorge Prado ha iniziato al meglio il 2023 e comanda la classifica generale, davanti ad un agguerrito Jeffrey Herlings tornato alla vittoria e quindi in rimonta. Occhi inevitabilmente puntati sui piloti di casa, Jeremy Seewer su tutti, ma come sempre non mancheranno le sorprese.

E gli italiani MXGP come stanno? Mattia Guadagnini è 10° nella generale davanti ad Alberto Forato, fresco di tabella rossa dopo la doppia vittoria nel primo round dell’Italiano Prestige, che affronta col numero 1. Più indietro Alessandro Lupino, impegnato nel processo di ‘ricostruzione’ dopo un 2022 difficile. Guardando in MX2, Andrea Adamo è provvisoriamente 4° nella generale dopo il podio nel round inaugurale ed il 6° posto in Sardegna, mentre Jago Geerts già tenta la fuga in vetta. Secondo evento per il Mondiale Motocross femminile dopo l’esordio stagionale a Riola Sardo: Kiara Fontanesi riparte dalla P8, 11^ Giorgia Blasigh, 20^ Elisa Galvagno.

MXGP, la programmazione

La diretta integrale del terzo round del Mondiale Motocross come sempre sarà garantita integralmente da mxgp-tv.com. La diretta streaming delle gare MX2 e MXGP sarà garantita anche da Eurosport.it e Discovery+, non ancora confermata una programmazione su Raisport.

Sabato 8 aprile

8:50 WMX Free Practice

10:30 MX2 Free Practice

11:00 MXGP OAT Free Practice

12:10 WMX Qualifying Practice

12:45 MXGP Wildcard Free/Qualifying practice

13:45 MX2 Time Practice

14:20 MXGP OAT Time Practice

15:05 WMX Gara 1

16:35 MX2 RAM Qualifying Race

17:20 MXGP RAM Qualifying Race

Lunedì 10 aprile

9:45 WMX Gara 2

10:25 MX2 Warm Up

10:45 MXGP Warm Up

13:15 MX2 Gara 1

14:15 MXGP Gara 1

16:10 MX2 Gara 2

17:10 MXGP Gara 2

Foto: mxgp.com