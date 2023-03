MXGP: Arminas Jasikonis ci riprova con Millionaire Racing Team

Lo scorso giugno Arminas Jasikonis aveva salutato la MXGP, determinato a risolvere i problemi di salute. È un lungo recupero dopo il grande infortunio del 2020… Ma a quanto pare è stato solo un arrivederci, visto che è giunto un annuncio per questo 2023. La squadra lucana Millionaire Racing Team infatti ha deciso di puntare anche su di lui per questa nuova stagione. Di ieri l’ufficializzazione della firma con Jasikonis per disputare il campionato italiano e lituano, ma soprattutto il Mondiale Motocross. La sua stagione inizierà non in Argentina, ma a partire dal round in Sardegna del prossimo 26 marzo, 2° appuntamento dell’anno.

“Non avevo in programma di disputare qualche GP quest’anno, ma tutto è cambiato così velocemente! Ma sono contento di questo accordo” ha sottolineato Jasikonis. Non meno soddisfazione da parte del team italiano, che ha deciso di affidare una delle sue GASGAS al 25enne di Anyksciai. Ricordiamolo, Jasikonis era uno dei piloti più interessanti del Mondiale Motocross, prima che il grave incidente a Mantova lo bloccasse. Ora si sta lentamente ricostruendo, dove potrà arrivare quest’anno? Sarà una sfida molto interessante da seguire.

Foto: Millionaire Racing Team