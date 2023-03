MXGP: Mattia Guadagnini il Mondiale parte bene, ora la sfida casalinga

Un fine settimana con buoni segnali per Mattia Guadagnini. A Villa La Angostura il 20enne di Bassano del Grappa ha dato ufficialmente il via alla sua prima stagione completa in MXGP. Spicca su tutto il secondo posto ottenuto in Qualifying Race, qualche difficoltà in più c’è stata invece nelle due gare della domenica. Ma non è certo una brutta premessa: non dimentichiamo che Guadagnini era al debutto con la GASGAS MC 450F in Argentina, l’anno scorso infatti ci ha corso da pilota MX2. Il prossimo evento poi sarà doppiamente sentito: tappa italiana a Riola Sardo, proprio dove nel 2022 è avvenuto il ‘cambio in corsa’. Un esordio in MXGP completato con un 8° posto a fine GP che certamente vorrà migliorare.

Il ‘debutto’ in Argentina

Mattia Guadagnini è riuscito a farsi vedere in particolare nelle qualifiche del sabato. S’è preso infatti 9 punti col secondo posto, preceduto solo dal compagno di squadra Jorge Prado. Le due manche della domenica però presentano qualche difficoltà in più. In Gara 1 tutto si complica subito per un incidente poco dopo il via che lo spedisce fuori dai primi 20. L’alfiere GASGAS però si carica e riesce a mettere a frutto una bella rimonta fino al 10° posto alla bandiera a scacchi. Segue poi Gara 2, meno caotica anche se Guadagnini perde qualche posizione in partenza. Realizza però una gara solida e chiusa in ottava posizione, stesso piazzamento che ottiene complessivamente nel GP in Argentina. In classifica generale scala invece una casella, è 7° con 33 punti in totale.

Guadagnini in rampa di lancio

Un fine settimana non da buttare: il pilota GASGAS è soddisfatto del round argentino, pur con qualche appunto. “Il secondo posto in qualifica è stato bellissimo!” ha sottolineato Guadagnini. Seguono poi le due corse della domenica. “Non sono partito benissimo nella prima manche, ma ero attorno al sesto posto finché non ho commesso un errore” ha ammesso il pilota veneto. “Sono dovuto ripartire quasi dall’ultimo posto, ma ho chiuso 10° con bei tempi. Sono scattato un po’ meglio nella seconda manche, ma non sono riuscito ad esprimermi al meglio.” Un punto di partenza in questa lunga stagione mondiale appena iniziata, all’orizzonte c’è già il primo evento italiano. Nel fine settimana del 26 marzo si va in Sardegna, correre in casa è chiaramente una spinta in più.

Foto: Juan Pablo Acevedo/GASGAS Images