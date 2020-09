MXGP Mantova, Tony Cairoli vs Tim Gajser oggi una nuova sfida

Oggi a Mantova (ore 13:15 e 16:10) Tony Cairoli proverà a riconquistare la vetta del Mondiale MXGP. Gli orari delle dirette web e differite TV

Turno infrasettimanale della MXGP con Tony Cairoli che proverà a recuperare i cinque punti che lo separano dalla vetta. Il decimo round (su diciotto) del Mondiale è intitolato alla Città di Mantova. Si gareggia di nuovo sulla sabbia dura del Tazio Nuvolari, che domenica ha ospitato due manche concitatissime e ricche di colpi di scena. Non è andata benissimo al nostro Tony, che cadendo in gara 2 si è fratturato il naso, retrocedendo all’ottavo posto della classifica combinata. La tabella rossa dal leader iridato è passata sulla Honda HRC di Tim Gajser ma cinque punti sono niente e oggi c’è immediata occasione di riscatto.

Prado e Seewer ci metteranno il becco?

Questo strano Mondiale 2020 non è un affare fra Tony Cairoli e Tim Gajser. Stanno andando fortissimo anche Jorge Prado, compagno in KTM del 35enne siciliano, e Jeremy Seewer, svizzero punta Yamaha. Lo spagnolo, appena 19 anni, è in grande ascesa e domenica ha perso il GP unicamente perchè gli è stata comminata una penalità di due posizioni in gara 2 per non aver osservato le bandiere gialle. Così ha fatto festa Jeremy Seewer, al primo successo Mondiale. Entrambi sono in piena corsa per il titolo. Intanto il motocross è in ansia per le condizioni del gigante lituano Arminas Jasikonis, tuttora ricoverato a Cremona in coma indotto per il trauma cranico che si è procurato cadendo domenica durante la seconda manche.

Solo differite in TV, live sul web

Le due manche del GP Città di Mantova andranno in TV solo in differita, su Eurosport e RaiSport. Ma si potranno vedere in diretta sulle rispettive piattaforme online e anche su MXGP-TV.com. Le highlights del GP saranno disponibili in serata su Corsedimoto. Qui gli orari e la programmazione:

Diretta Eurosport Player

12.15 MX2 Gara 1

13.15 MXGP Gara 1

15.10 MX2 Gara 2

16.10 MXGP Gara 2

Differita Eurosport 2

21.30 MX2 Gara 1

22.00 MXGP Gara 1

22.30 MX2 Gara 2

23.00 MXGP Gara 2

Differita Rai Sport – 1 ottobre

14.10 MXGP Gara 1

15.05 MXGP Gara 2

La classifica Mondiale dopo 10 GP su 18 1. Tim Gajser (SLO, HON), 316 punti; 2. Antonio Cairoli (ITA, KTM), 311 p.; 3. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 300 p.; 4. Jorge Prado (ESP, KTM), 277 p.; 5. Glenn Coldenhoff (NED, GAS), 273 p.; 6. Jeffrey Herlings (NED, KTM), 263 p.; 7. Arminas Jasikonis (LTU, HUS), 248 p.; 8. Romain Febvre (FRA, KAW), 230 p.; 9. Gautier Paulin (FRA, YAM), 224 p.; 10. Clement Desalle (BEL, KAW), 222 p.