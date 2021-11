MXGP Mantova: Oggi si fa la storia, orari TV e dirette streaming del 10/11

A Mantova si assegna il mondiale MXGP 2021 fra Febvre, Herlings e Gajser racchiusi in 15 punti. Tony Cairoli, l'ultimo show: orari tv e dirette streaming di una giornata storica

Ecco gli orari tv e le dirette streaming dell’ultimo atto del Mondiale Motocross 2021. Mantova ospita una doppia sfida destinata a segnare la storia di questo sport. Tre piloti si giocheranno il titolo in due manche tutto-o-niente: Romain Febvre (Kawasaki) guida la classifica con tre punti su Jeffrey Herlings, quindi non servirà fare calcoli, solo aprire il gas e stare davanti. Ancora nei giochi anche il campione in carica Tim Gajser, distante 15 punti da Febvre e 12 da Herlings. Può succedere di tutto! Per uno strano incrocio di destini, oggi sarà anche l’ultimo show di Tony Cairoli che lascia le competizioni a 36 anni, con nove mondiali e 94 GP vinti all’attivo. Un palmares da mito: domenica scorsa l’asso siciliano è andato a podio, chissà che non si possa ripetere.

Si comincia alle 09:15

Al mattino i piloti andranno in pista per le prove libere e cronometrate: la classifica definirà l’ordine di ingresso al cancello di partenza. Due le manche in programma, ciascuna di 30 minuti più due giri. Sistema di punteggio: ciascuna corsa assegna 25 punti al primo, 22 al secondo, 20 al terzo, 18 al quarto, 16 al quinto e così via a scalare di un punto fino alla ventesima posizione. In caso di parità, il mondiale sarà di Jeffrey Herlings che vanta 13 vittorie di manche in stagione, contro sei ciascuno per Romain Febvre e Tim Gajser.

Che favola Marco Simoncelli! “58” racconto illustrato in vendita anche su Amazon Libri

Il programma di oggi

La diretta integrale, prove comprese, del gran finale del Mondiale Motocross 2021 sarà garantita da mxgp-tv.com. L’ultimo atto del Motocross andrà in diretta TV su Eurosport 2 e Raisport, ecco tutta la programmazione. Su Corsedimoto saranno disponibili le highlights pochi minuti dopo la conclusione di ciascuna delle due gare MXGP.

8:15 MX2 Prove libere/ufficiali (diretta MXGP-TV.com)

9:15 MXGP Prove libere ufficiali (diretta MXGP-TV.com)

11:00 MX2 Gara 1 (diretta Eurosport 2 e MXGP-TV.com))

12:00 MXGP Gara 1 (diretta MXGP-TV.com, Eurosport 2 e Raisport)

14:00 MX2 Gara 2 (diretta Eurosport 2 e MXGP-TV.com)

15:00 MXGP Gara 2 (diretta MXGP-TV.com, Eurosport 2 e Raisport)