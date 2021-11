MXGP Mantova: Gran finale, orari tv e dirette streaming del week end

Fantastico epilogo della MXGP 2021 con un doppio GP sulla sabbia di Mantova. Ecco gli orari TV e le dirette streaming di questo week end. Mercoledi l'ultimo show, decisivo.

Ecco gli orari TV della penultima tappa della MXGP di scena domenica 7 novembre sulla sabbia di Mantova. L’edizione più affascinante e combattuta si chiuderà con un doppio impegno in terra lombarda: si replica infatti mercoledi 10 novembre in quella che quasi sicuramente sarà la giornata decisiva. Sono infatti in tre a giocarsi il titolo, racchiusi in appena tre punti: il francese Romain Febvre, lo sloveno campione in carica Tim Gajser e l’asso olandese Jeffrey Herlings. Tre anche le Marche in gioco: Kawasaki, Honda e KTM. Il motocross prepara una sfida memorabile. Mantova applaudirà anche gli ultimi impegni iridati della carriera di Toy Cairoli che a 36 anni e nove titoli iridati conquistati sta per lasciare la pista. Il congendo avviene proprio sullo stesso tracciato dove qualche settimana fa Cairoli ha guidato l’Italia al trionfo nel Motocross delle Nazioni, il mondiale a squadre.

Le dirette TV e le highlights su Corsedimoto

RaiSport offrirà in diretta soltanto gara 1, solo differite anche su Eurosport2. L’unico modo per non perdere neanche un istante di emozioni è seguire l’intero GP (prove incluse) su www.mxgp-tv.com la piattaforma streaming della MXGP, a pagamento. Su Corsedimoto saranno disponibili le highlights di entrambe le manche, pochi minuti dopo la conclusione. Qui sotto gli orari in pista e la programmazione completa.

Sabato 6 novembre 2021

12:20 EMX2t Gara 1

13:10 EMX250 Gara 1

14:20 EMX2t Gara 2

15:15 EMX250 Gara 2

Domenica 7 novembre 2021

08:15 MX2 prove libere/ufficiali

09:15 MXGP prove libere/ufficiali

11:15 MX2 Gara 1 diretta mxgp-tv.com, differita Eurosport2 13:00

12:15 MXGP Gara 1 diretta mxgp-tv.com e Raisport, differita Eurosport2 13:30

14:10 MX2 Gara 2 diretta mxgp-tv.com e Eurosport 2

15:10 MXGP Gara 2 diretta mxgp-tv.com, differita Eurosport 2 19:30, Raisport 22:30

La classifica del Mondiale

1. Romain Febvre (Kawasaki) 614 punti; 2. Tim Gajser (Honda) 613; 3. Jeffrey Herlings (KTN) 611; 4. Jorge Prado (KTM) 502; 5. Jeremy Seewer (Yamaha) 498; 6. Antonio Cairoli (KTM) 496; 7. Glenn Coldenhoff (Yamaha) 397; 8. Pauls Jonass (Gasgas) 391; 9. Alessandro Lupino (KTM) 287; 10. Thomas Kjer Olsen (Husqvarna) 284.