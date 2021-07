MXGP Maggiora: Jeffrey Herlings il ritorno, Tony Cairoli 3° a pari merito

Tony Cairoli finisce terzo nel GP d'Italia a pari punti con gli olandesi Jeffrey Herlings e Glenn Coldenhoff. Ma adesso la vetta del mondiale è più vicina

Sarebbe bastato un misero punticino per conquistare il successo nel GP d’Italia a Maggiore, invece Tony Cairoli si è dovuto accontentare del terzo posto, a pari punteggio (40 punti) con il vincitore Jeffrey Herlings. Due eccellenti prestazioni per il nostro fuoriclasse, su un tracciato che storicamente non gli è mai stato favorevole. In gara 1 Tony Cairoli era finito terzo (qui i dettagli) dietro il francese Romain Febvre (Kawasaki) e il compagno di squadra Jorge Prado (KTM). Nella seconda ha bissato lo stesso piazzamento, ma non è bastato a sopravanzare Jeffrey Herlings (KTM) e Glenn Coldenhoff, che lo hanno preceduto sul tracciato reso molto pesante dalla fitta pioggia.

Mattia Guadagnini re della MX2

Mattia Guadagnini (KTM) ha conquistato il primo successo in carriera nella MX2, il mondiale riservato ai piloti under 23 anni. Il 19enne veneto, secondo in gara 1, ha poi vinto di slancio la frazione finale. Nella classifica del GP ha messo in riga il francese Maxime Renaux (Yamaha) e il belga Jago Geerts (Yamaha). Nel mondiale Guadagnini comanda con due punti sullo stesso Renaux.

Prossima tappa in Olanda

Il mondiale motocross continua fra due settimane sul tracciato olandese di Oss. Sarà il quarto dei 18 GP previsti dal calendario. In Italia sono previste altre due tappe: il 19 settembre a Riola Sardo e il 31 ottobre a Pietramurata (Trentino).

