MXGP Lommel: Tony Cairoli punta in alto, gli orari TV e streaming del 1/08

Tony Cairoli oggi corre sulla sabbia di Lommel, praticamente la sua pista di casa. Tutto lo show del motocross in diretta TV e streaming, le highlights su Corsedimoto

Tony Cairoli (KTM) riuscirà a recuperare undici punti allo sloveno Tim Gajser (Honda HRC) e a balzare al comando del mondiale motocross? Le due sfide sulla sabbia di Lommel, tracciato belga pietra miliare della MXGP, preparano una sfida stellare fra il fuoriclasse siciliano e il campione del mondo in carica. Occhio però a Tony Prado (KTM), il giovanissimo spagnolo reduce dal trionfo nel GP precedente a Loket e in gran forma. Provera a correre anche Jeffrey Herlings, che appena due settimane fa ha subìto la frattura della spalla sinistra causa la Kawasaki di Ivo Monticelli volatagli addosso. “Proveremo a fare qualcosa di impensabile” ha annunciato il campionissimo olandese. Grandi emozioni anche in MX2 con il nostro Mattia Guadagnini (KTM) che proverà a tornare al comando del Mondiale.

Dirette su MXGP-TV.com, highlights su Corsedimoto

La piattaforma ufficiale MXGP-TV.com offre in diretta streaming l’intero programma di giornata, a cominciare dalle prove del mattino. E’ possibile abbonarsi per il singolo GP o l’intera stagione. A fine giornata Corsedimoto offrirà le highlights sia della MXGP che della MX2. Qui sotto tutta la programmazione streaming e gli orari delle dirette RaiSport.

Domenica 1 agosto

9:15 MX2 – Free/Time practice

10:15 MXGP – Free/Time practice

12:15 MX2 Gara 1

13:15 MXGP Gara 1 (diretta anche su Raisport)

15:10 MX2 Gara 2

16:10 MXGP Gara 2 (diretta anche su Raisport)