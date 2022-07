MXGP Loket: Gajser a +125, chi lo ferma? Gli orari TV e streaming

Chiusa la pausa estiva, una tappa storica attende la MXGP nei prossimi giorni. Si torna a Loket, in Repubblica Ceca, per un circuito parte del calendario del Mondiale Motocross dal 1995. Occhi puntati chiaramente su Tim Gajser, che arriva alla 13^ tappa stagionale con un vantaggio abissale, 125 punti di margine. Si può dire che è ormai prossimo a mettere le mani sull’iride 2022… I rivali, a partire dai primi ‘inseguitori’ Jorge Prado e Jeremy Seewer, rispettivamente 1° e 3° nell’evento 2021, sono determinati a dargli filo da torcere. Per l’Italia si rivede Alberto Forato, rimessosi dal problema fisico accusato in Francia, ancora KO Alessandro Lupino (fermato dai postumi dell’appendicite).

Mattia Guadagnini arriva carico a Loket, memore del secondo trionfo di GP ottenuto l’anno scorso in MX2. Da osservare poi Nicholas Lapucci, reduce da un evento indonesiano niente male. Il team ufficiale Yamaha si presenta al gran completo e nuovamente al top della forma, pronto ad insidiare Prado. Torna dall’infortunio il brillante rookie Maxime Renaux, ora sceso al 4° posto nella generale, mentre Seewer e Glenn Coldenhoff invece si sono ripresi dall’intossicazione alimentare accusata in Indonesia. Attenzione anche al vice-campione in carica Romain Febvre, già super nei suoi primi due GP dell’anno dopo un lungo stop per lesione. L’entry list di Loket.

La top ten attuale

1. Tim Gajser (SLO, HON), 535 punti; 2. Jorge Prado (ESP, GAS), 410 p.; 3. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 405 p.; 4. Maxime Renaux (FRA, YAM), 365 p.; 5. Glenn Coldenhoff (NED, YAM), 363 p.; 6. Ruben Fernandez (ESP, HON), 342 p.; 7. Pauls Jonass (LAT, HUS), 278 p.; 8. Brian Bogers (NED, HUS), 263 p.; 9. Calvin Vlaanderen (NED, YAM), 239 p.; 10. Jeremy Van Horebeek (BEL, BET), 229 p.

MXGP in TV e streaming

13:00 MX2 Gara 1 (diretta Eurosport 2)

14:00 MXGP Gara 1 (diretta Eurosport 2 e Raisport)

16:00 MX2 Gara 2 (diretta Eurosport 2)

17:00 MXGP Gara 2 (diretta Eurosport 2 e Rai streaming, differita Raisport alle 19:00)

