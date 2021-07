MXGP Loket: L’assalto di Tony Cairoli, tutti gli orari TV e streaming

La MXGP corre oggi sul tracciato di Loket, nella Repubblica Ceca. Qui Tony Cairoli ha già trionfato quattro volte. Tutti gli orari TV e i collegamenti streaming

La quinta prova del mondiale MXGP è uno dei piatti forti della domenica dei motori che ci terrà col fiato sospeso anche sul fronte Mondiale Superbike e British Superbike. Il motocross è di scena a Loket, pista della Repubblica Ceca: terreno duro, molti saliscendi, è uno degli impianti più impegnativi e ricchi di tradizione dell’intero calendario. Qui il nostro Tony Cairoli ha già trionfato quattro volte e visto il grande momento di forma del fuoriclasse KTM si può pensare in grande. Tim Gajser (Honda) campione in carica e leader della classifica, è lontano appena 23 punti. Pesa l’errore commesso nell’apertura in Russia, ma con per un Cairoli così niente è impossibile, neanche a 35 anni suonati.

Jeffrey Herlings non correrà

Alberto Martinelli, manager del nove volte iridato, nei giorni scorsi ci ha parlato del momento di Tony Cairoli e dei programmi a quattro ruote, una volta che avrà detto addio al motocross: qui l’intervista. Purtroppo oggi non sarà in pista uno dei suoi avversari più temibili, cioè l’olandese Jeffrey Herlings, messo fuori causa domenica scorsa dallo strano incidente che vedete nel video sopra. La spalla sinistra ha una brutta lesione, e con tante gare ravvicinate è un problema grandissimo in ottica iridata. In MX2 il fantastico Mattia Guadagnini (KTM), 19 anni, torna all’assalto della leadership mondiale dopo un GP Olanda un pò sottotono.

Tutto in diretta streaming su MXGP-TV.com

Per non perdersi neanche un istante di spettacolo e gustare tutte le qualifiche e le gare (MX2 compresa) è possibile abbonarsi (per il singolo GP o l’intera stagione) alla piattaforma streaming ufficiale del motocross, cioè mxgp-tv.com Oggi le due gare MXGP vanno in diretta TV su RaiSport, solo differite invece su Eurosport2.

Gli orari in pista, TV e streaming

Domenica 25 luglio

9:15 MX2 – Free/Time practice

10:15 MXGP – Free/Time practice

12:05 MX2 Gara 1 (Eurosport2 differita ore 18:00)

13:05 MXGP Gara 1 (diretta Raisport, differita Eurosport2 ore 18:30)

15:00 MX2 Gara 2 (differita Eurosport2 ore 19:00)

16:00 MXGP Gara 2 (diretta Raisport, differita Eurosport2 ore 19:30)

Jonathan Rea “In Testa, la mia autobiografia” In vendita anche su Amazon Libri