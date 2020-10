Tim Gajser conquista di forza la prima sfida del GP Limburgo consolidando il primato nel Mondiale. Tony Cairoli limita i danni con un quinto posto. Alle 16:10 la rivincita

Tim Gajser non si ferma: conquistando la prima manche del GP Limburgo allunga ulteriormente il vantaggio su Tony Cairoli finito quinto. Lo sloveno d’acciaio non ha avuto pietà di Jorge Prado, protagonista per 25 minuti. Nella fase calda Gajser lo ha messo nel mirino, e a niente è valsa la tenace reazione del 19enne spagnolo. Con questo successo il fuoriclasse della Honda HRC sale a +57 nei confronti di Tony Cairoli, adesso insidiato da Jorge Prado lontano appena cinque punti. Rivincita alle 16:10.

Tony Cairoli, bene ma non basta

Stavolta Tony Cairoli è stato brillante in qualifica (ottavo tempo) e schierandosi in una posizione migliore ha evitato i problemi alla prima curva che avevano compromesso il precedente GP, sempre sulla stessa pista di Lommel. Dalla ottava posizione non è però riuscito a tenere la ruota di Prado, Gajser e Febvre. Una volta recuperata la quinta posizione, per Tony Cairoli non c’era altro da fare che pensare a gara 2. Il nove volte campione del mondo è stato preceduto anche da Roman Febvre (Kawasaki) e Jeremy Seewer (Yamaha) in lotta fra loro per il terzo posto.

Classifica Mondiale (dopo gara 1)

1.Gajser (Slo-Honda) punti 513; 2. Cairoli (Ita-KTM) 456; 3. Prado (Spa-KTM) 451; 4. Seewer (Svi-Yamaha) 447; 5. Febvre (Fra-Kawasaki 403.

Rivincita alle 16:10

Il programma del GP Limburgo si completa alle 16:10 con la disputa di gara 2. Eurosport2 e Raisport trasmetteranno la corsa in diretta TV. Ricordiamo che l’intero programma di ogni singolo GP, prove incluse, è disponibile (a pagamento) sulla piattaforma ufficiale MXGP-TV.com