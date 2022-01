MXGP, Kimi Raikkonen entra in Kawasaki Racing Team

Kimi Raikkonen, presente nel Motocross da dieci anni, ha stabilito una nuova partnership con il team Kawasaki Racing Team MXGP.

Kawasaki Racing Team ha chiuso la stagione MXGP 2021 con uno storico secondo posto a firma di Romain Febvre. Il pilota francese ha corso per lo scettro mondiale fino all’ultimo round in Italia, ma ha dovuto arrendersi a Jeffrey Herlings. Nel 2022 sarà ancora una volta leader della KRT, dopo la firma del contratto biennale. In un progetto ancor più ambizioso che vede coinvolto il campione della Formula 1 Kimi Raikkonen. L’ex pilota finlandese, ritiratosi dal Circus, una decina di anni fa ha fondato la struttura Ice One Racing. Prima per gestire la sua breve carriera nel Campionato del Mondo Rally e poi come squadra nel mondiale motocross, nell’ultimo anno collaborando con Husqvarna.

Kawasaki all’assalto del Mondiale MXGP

Kimi Raikkonen non ha mai nascosto la sua passione per il motocross. Ora che avrà più tempo libero ha ha deciso di accettare questa nuova sfida come Team Principal del Kawasaki Racing Team MXGP. Non sarà certo un hobby per l’ex ferrarista: “E’ un progetto molto serio e aspiriamo a ottenere i migliori risultati. Ora che mi sono ritirato dalle corse, potrò dedicare più tempo a questo progetto, specialmente da un punto di vista strategico, sfruttando la mia esperienza sull’organizzazione dei team“.

Al suo fianco ci sarà il veterano Antti Pyrhonen, finora direttore del team ufficiale Husqvarna supportato da Ice One Racing. Pyrhonen, che lavora per il team di Raikkonen da dieci anni, è fiducioso di raggiungere la vetta nel 2022 insieme a Kawasaki. “Da quando sono entrato a far parte del team di Kimi dieci anni fa, non abbiamo mai smesso di lavorare sodo per ottenere i migliori risultati nella classe MXGP. Ora abbiamo l’opportunità di lavorare a stretto contatto con una fabbrica prestigiosa“.

Al servizio della Casa verde ci saranno Romain Febvre e l’inglese Ben Watson. Il giovane talento prenderà parte agli Internazionali d’Italia di Motocross in programma per questo fine settimana in Sardegna. Il Campionato del Mondo MXGP 2022 prenderà il via a Matterley Basin (Regno Unito) il 19-20 febbraio.