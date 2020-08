Galoppata vincente del fuoriclasse sloveno, Tony Cairoli spinto a terra in partenza perde contatto nel Mondiale. Gara 2 alle 15:00

Tony Cairoli finisce a terra alla prima curva ed è costretto ad una forsennata rimonta dall’ultima posizione del gruppo, concludendo nono. E’ lo sloveno Tim Gajser a dominare la prima manche del GP Kegums, quinto appuntamento del Mondiale di motocross. Il pupillo Honda HRC non ha avuto difficoltà, riuscendo a recuperare terreno di un Jeffrey Herlings a sua volta attardato in partenza e soltanto quarto alla fine. Anche stavolta è andato fortissimo il lettone Arminas Jasikonis (Husqvarna): mercoledi aveva battezzato la prima vittoria di manche nel Mondiale. Jasikonis ha piegato la resistenza di Jorge Prado (KTM), a lungo secondo in scia a Gajser.

Partenza problematica

Come nel GP di domenica scorsa, sulla stessa sabbia di Kegums, Tony Cairoli è rimasto coinvolto nel groviglio della prima curva. E’ ripartito ultimissimo (34° posizione) e mentre Gajser e gli altri piloti di testa scappavano, il nove volte iridato era costretto a sudare sette camice per risalire la corrente. Ha salvato almeno qualche punticino mondiale con la nona posizione. Brillantissimo l’avvio di Ivo Monticelli, con la GasGas: autore dell’holeshot, è rimasto a lungo in quarta posizione, crollando però nel finale: undicesimo posto. Alle 15 gara 2.