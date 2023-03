MXGP: Jorge Prado partenza sprint, occhio alla “mina vagante”

Il Mondiale MXGP 2023 è iniziato nel segno di un nome in particolare. Jorge Prado infatti è stato il vero protagonista del GP in Argentina ed è quindi meritatamente l’attuale leader iridato. Con la vittoria in Qualifying Race ed in Gara 1, più il 6° posto in Gara 2, lo spagnolo di GASGAS si è portato al comando della classifica generale. Partenza sprint per Prado, determinato ad essere uno dei grandi protagonisti del 2023. La prossima settimana tocca alla Sardegna, un secondo round importante per confermarsi. Sarà lui la mina vagante di questa nuova annata mondiale? Certo è che non mancherà la determinazione a migliorare il 3° posto del 2022 in quella che è la sua 4^ stagione MXGP.

Protagonista in Argentina

L’anno scorso Jorge Prado non aveva davvero brillato a Villa La Angostura. Aveva chiuso settimo in Gara 1, era poi arrivato 4° in Gara 2, in totale un sesto posto overall. Niente a che vedere col passo mostrato in questo inizio di stagione 2023. Per cominciare Prado trionfa in qualifica, prendendosi i primi 10 punti del fine settimana e la tabella rossa già nel sabato argentino. Domenica poi lo spagnolo inizia lasciando ai rivali solo i piazzamenti dalla P2 in giù, tanto è superiore nella prima manche di giornata, holeshot incluso. Gara 2 invece è un po’ più movimentata e Prado non riesce a lottare per il podio, ma il 6° posto è sufficiente per lasciare l’America Latina con un largo sorriso. Quanto ottenuto vale il 3° posto overall, ma i punti in Qualifying Race lo proiettano al comando in classifica generale! Inizio niente male per lo spagnolo di GASGAS, sicuramente a caccia della replica anche a Riola Sardo.

Prado dall’alto

“Contento” è la parola chiave di Jorge Prado a conclusione del fine settimana a Villa La Angostura. Certo Herlings incombe, anche gli altri avversari non staranno a guardare, ma sembra davvero che il 22enne di Lugo (in Galizia) sia partito col piede giusto. Siamo solo all’inizio, ma il feeling con la MC 450F appare in netta crescita. L’inizio di 2023 lo conferma ed è un’ottima notizia, visto che il giovane talento spagnolo non ha fatto mistero di voler mirare in alto anche in MXGP. Felice di quanto fatto in Argentina, ora Prado guarda con fiducia anche alla Sardegna. “La prossima gara è sulla sabbia, mi sento bene anche in quelle condizioni” ha sottolineato lo spagnolo. “Speriamo di aumentare il vantaggio in campionato.” Siamo appena all’inizio ma Prado ha le idee ben chiare, gli avversari sono avvisati.

“58” il racconto illustrato ispirato allo straordinario Marco Simoncelli, su Amazon

Foto: GASGAS Images