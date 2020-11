MXGP: Jorge Prado, infezione polmonare causata dal Covid

Jorge Prado ha riportato un'infezione polmonare a causa del Coronavirus. Stagione finita per lo spagnolo, l'obiettivo è tornare in forma per il 2021.

Uno dei grandi assenti di questi ultimi appuntamenti MXGP è senza dubbio Jorge Prado. Il rookie spagnolo è stato fermato prima dell’evento di Lommel per positività al Covid-19, ma la situazione è cambiata. In questi ultimi giorni infatti ecco un’infezione polmonare, conseguenza proprio del virus. Saluta ufficialmente tutta la tripletta finale a Pietramurata, ora la priorità è rimettersi per il 2021.

Queste le parole di Jorge Prado sui suoi profili social per spiegare il problema. “Fa male non poter dare il massimo di me in pista” scrive il pilota #61. “A causa del Covid-19 ho riportato un’infezione polmonare che mi impedisce di tornare a competere. La cosa più importante ora è recuperare, pensare ad essere nuovamente in salute. Grazie a tutti per il supporto.”

Un peccato per il pilota KTM Factory, che stava realizzando una stagione in costante crescita. Occupava la terza casella iridata, non troppo lontano da Cairoli 2°, grazie a cinque vittorie di manche (due nell’evento di casa in Spagna), a cui aggiungere altri sette piazzamenti sul podio. Chissà come sarebbe finita… Ma ora l’obiettivo è rimettersi, per essere ancora più protagonista nel Mondiale MXGP 2021.