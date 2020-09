MXGP Italia: Tony Cairoli oggi tocca a te, Gli orari delle dirette TV

Oggi il GP Italia a Faenza, occasione d'oro per la rimonta di Tony Cairoli. Qui tutti gli orari in pista e i collegamenti in diretta TV Eurosport e RaiSport

La MXGP approda in Italia per il sesto atto di questo particolare Mondiale che vedrà la disputa di ben nove corse sui nostri impianti. Occasione d’oro per la rimonta di Tony Cairoli, impegnato in un fantastico duello contro Tim Gajser (solo quattro punti avanti) e Jeffrey Herlings, compagno di marca in KTM e leader iridato (+50 punti). Oggi si corre al Monte Coralli, tracciato faentino che nel volgere di sette giorni ospiterà tre GP: oggi, mercoledi e domenica prossima.

Italia protagonista

Dopo questo “triple header” la MXGP si sposterà a Mantova, per un altro triplice GP. Il campionato poi finirà a novembre a Pietramurata, in Trentino. Non poteva esserci situazione più favorevole per Tony Cairoli. Sull’impianto romagnolo il nove volte campione del Mondo ha già vinto nel 2012. Il format è quello ormai abituale dei GP “era Covid-19” con l’intero programma concentrato domenica 6 settembre: prove libere, ufficiali e le due gare. Il GP Italia sarà visibile su Eurosport, ma anche su Rai Sport, con una manche in differita e l’altra in diretta. Come di consueto notizie in tempo reale e highlights video saranno disponibili su Corsedimoto.

Gli orari di oggi in pista e in TV

09:15 MX2 Prove libere/Qualifiche

10:15 MXGP Prove libere/Qualifiche

12:05 MX2 Gara 1 (diretta Eurosport)

13:05 MXGP Gara 1 (diretta Eurosport, differita Rai Sport alle 15:00)

15:00 MX2 Gara 2 (diretta Eurosport)

16:00 MXGP Gara 2 (diretta Eurosport e Rai Sport)

La classifica iridata

1. Jeffrey Herlings (KTM), 213 punti; 2. Tim Gajser (Honda), 167 punti; 3. Arminas Jasikonis (Husqvarna), 163 punti; 4. Antonio Cairoli (KTM), 163 punti; 5. Glenn Coldenhoff (GasGas), 146 punti; 6. Jeremy Seewer (Yamaha), 134 punti; 7. Clement Desalle (Kawasaki), 131 punti; 8. Gautier Paulin (Yamaha), 129 punti; 9. Jorge Prado (KTM), 120 punti; 10. Romain Febvre (Kawasaki), 104 punti.

Foto: Instagram