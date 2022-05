Il fantastico tracciato di Maggiora Park ospita il sesto appuntamento del Mondiale MXGP. E’ una grande occasione per Tim Gajser, che in assenza del suo inseguitore Jorge Prado per infortunio, può ulteriormente allungare in classifica. Nella gara di qualifica (qui sopra le highlights) però lo sloveno della Honda è stato affrontato senza timori dal debuttante francese Maxime Renaux (Yamaha). Dopo un gran duello il campione del mondo MX2 (under 23 anni) ha strappato la migliore posizione al cancello di partenza. Il tifo dei tantissimi appassionati attesi ai bordi del tracciato sarà tutto per Alberto Forato (GasGas). In qualifica l’emergente italiano è finito nono, rallentato da una scivolata di Brian Bogers davanti a lui. Alberto è in gran forma, il podio non è una missione impossibile.

Diretta streaming, in tv solo differite

Purtroppo il GP d’Italia non verrà trasmesso in diretta dalle TV. Sia RaiSport che Eurosport2 offriranno le gare in differita nella tarda serata di domenica, negli orari che vedete in dettaglio qui sotto. L’unica possibilità per non perdere neanche un secondo di show è collegarsi (a pagamento) con la piattaforma OTT ufficiale del Motocross, cioè www.mxgp-tv.com Oltre a qualifiche e gare delle categorie mondiali, MXGP e MX2, saranno visibili in live streaming anche le gare dell’Europeo EMX Open e 250. Su Corsedimoto saranno visibili, come sempre, le highlights MXGP della qualifica e delle due gare mondiali.

Gli orari delle dirette streaming su MXGP-TV.com

Domenica 8 maggio 2022

09:40 EMX Open Gara 2

11:25 EMX250 Gara 2

13:00 MX2 Gara 1 (Eurosport2 differita ore 24:00

14:00 MXGP Gara 1 (RaiSport differita ore 22:30, Eurosport2 ore 00:30)

16:00 MX2 Gara 2 (Eurosport2 differita lunedi 9 maggio ore 01:30)

17:00 MXGP Gara 2 (RaiSport differita ore 23:30, Eurosport2 02:00)

Gara qualifica, l’arrivo

1. Maxime Renaux (Yamaha),24:41.265; 2. Tim Gajser (Honda) +0:00.916; 3. Jeremy Seewer (Yamaha),+0:03.237; 4. Ruben Fernandez (Honda), +0:11.549; 5. Pauls Jonass (Husqvarna), +0:15.912; 6. Glenn Coldenhoff (Yamaha), +0:17.609; 7. Calvin Vlaanderen (Yamaha), +0:18.397; 8. Jeremy Van Horebeek (Beta), +0:20.427; 9. Alberto Forato (GASGAS), +0:23.258; 10. Christophe Charlier (Yamaha), +0:28.944.