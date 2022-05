MXGP Italia: Tim Gajser altra doppietta ma domina un Mondiale decapitato

Tim Gajser, e chi sennò? Il fuoriclasse sloveno della Honda ha fatto il vuoto sul saliscendi del Maggiora Park dominando entrambe le manche del GP d’Italia. Su un tracciato difficile di suo e reso ancora più insidioso dalla pioggia caduta durante la prima sfida, Tim Gajser ha vinto in carrozza firmando la seconda doppietta di fila. Si tratta del quinto successo in sei GP in quest’inizio di stagione. La MXGP però è spuntata: mancano infatti tutti i principali avversari di Tiga243.

Gli avversari? Mancano tutti…

Jeffrey Herlings e Romain Febvre, primo e secondo lo scorso anno, sono fuori dal precampionato. Alla lista di infortunati si è aggiunto prima di Maggiora anche Jorge Prado, l’unico che negli appuntamenti precedenti aveva in qualche modo retto l’urto. Se aggiungete il ritiro della leggenda Tony Cairoli, uscito di scena lo scorso novembre a 35 anni con nove Mondiali conquistati, vi rendete facilmente conto della situazione: Tim Gajser è fortissimo, ma in questo momento corre contro quelli che fino a pochi mesi fa erano bravi comprimari, ma non avversari.

Due passeggiate nel Park

In gara 1 Tim Gajser ha lasciato sfogare Calvin Vlanderen, autore di una partenza lampo, e l’astro nascente Maxime Renaux, iridato MX2 (la under 23 anni) che in qualifica aveva strappato la pole battendo proprio Gajser. Da metà distanza in poi, sulla pista scivolosa come una lastra di ghiaccio, Tim ha fatto pesare classe ed esperienza, arrivando sereno e beato sotto la bandiera a scacchi. La seconda manche è stata fotocopia, anzi il successo del favorito è stato ancora più agevole. Sul podio, nella classifica complessiva, lo svizzero Jeremy Seewer ha messo dietro il compagno Maxime Renaux in calo alla distanza.

Italiani senza gioia

Giornataccia per Alberto Forato, rimasto l’unico italiano in top ten: quindicesimo posto, frutto di un ritiro in gara 1 e di un modesto tredicesimo nella successiva. Domenica prossima la MXGP si sposta a Riola Sardo, per la terza tappa tricolore di quest’avvio di Mondiale. Difficile che sul sabbione dell’Isola possa cambiare qualcosa: Tim Gajser è formidabile su questo tipo di terreno: adesso i punti di vantaggio sono 81 sul nuovo inseguitore (si fa per dire) Jeremy Seewer.

La classifica del Mondiale

1.Tim Gajser (Honda) punti 336; 2.Seewer (Yamaha) 255; 3.Renaux (Yamaha) 231; 4. Prado (GasGas) 220; 5. Coldenhoff (Yamaha) 199; 6. Fernandez (Honda) 194; 7. Bogers (Husqvarna) 173; 8. Van Horebeek (Beta) 166 9. Jonass (Husqvarna) 149; 10. Forato 132.