MXGP Indonesia: Tim Gajser fa il pieno, adesso chi lo prende più?

Tim Gajser senza rivali, o quasi. L’assenza del campione in carica Jeffrey Herlings, fermo per infortunio nel precampionato, e le disavventure fisiche che a rotazione hanno affossato le speranze dei possibili antagonisti, gli hanno spianato la strada verso la conquista di un Mondiale mai sembrato in discussione. La doppietta sull’inedito tracciato di Samota Sumbowa, in Indonesia, ha il sapore del colpo ferale sul destino del campionato.

Lo scatto finale?

Alla ripresa dopo la mini pausa estiva, mancheranno otto round: Tim Gajser può amministrare un vantaggio di 125 punti su Jorge Prado, cioè l’equivalente del bottino assegnato da 5 manche, ovvero due GP e mezzo. E come fai a riprendere uno così? Dopo aver dominato la qualifica del sabato, il fuoriclasse sloveno della Honda si è avventato con decisione sul gruppo, lasciando le briciole. Due vittorie sonanti, mai in discussione, che valgono 50 punti e il successo pieno nel GP. Jorge Prado, unico superstite fra i big in grado di mettere in discussione la leadership, si è arreso portando a casa due secondi posti. L’altro spagnolo Ruben Fernandez, con la Honda, ha completato il podio finale, frutto di un terzo e quarto di manche.

Mattia Guadagnini ottavo

Il 21enne veneto lanciato in top class a metà stagione dalla GasGas-De Carli torna a casa con due ottavi posti in valigia. Mattia Guadagnini sta facendo esperienza, fra comprensibili alti e bassi: è ancora troppo presto per valutare se potrà aspirare a diventare il trascinatore del motocross tricolore, occupando il trono lasciato vacante dal ritiro di Tony Cairoli dal Mondiale. Positiva anche la trasferta di un altro giovane, Nicholas Lapucci: con la Fantic del team Maddii è finito due volte undicesimo. La MXGP tornerà in pista il 17 luglio a Loket, storico tracciato in Repubblica Ceca.

