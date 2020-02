MXGP Gran Bretagna, programma e orari. Inizia la sfida Cairoli vs Gajser

Il campionato del Mondo di Motocross (MXGP) prende il via il 29 febbraio-1 marzo a Matterley Basin. Inizia la sfida tra Antonio Cairoli e Tim Gajser

Inizia un’altra stagione del Campionato mondiale FIM Motocross. Domenica 1 marzo la MXGP andrà in scena sul circuito britannico del Matterley Basin. Dopo gli Internazionali d’Italia, che hanno visto il dominio quasi assoluto di Tim Gajser del team HRC, Tony Cairoli è pronto a dare battaglia. Il pluricampione siciliano, reduce da una lunga riabilitazione dopo l’infortunio dell’estate scorsa, mira al decimo titolo mondiale. Un’impresa non certo facile contro i vari Jeffrey Herlings, Clement Desalle, Mitch Evans e il sopracitato campione in carica Gajser.

Nel 2019, la MXGP della Gran Bretagna ha offerto sfide esaltanti tra Tony Cairoli della Red Bull KTM Factory, Gautier Paulin in sella alla Yamaha e Tim Gajser del Team HRC. L’incidente accorso al fuoriclasse sloveno permise al rider di Patti di chiudere il week-end a punteggio pieno. Stavolta Gajser cercherà di iniziare subito nel migliore dei modi, sfruttando il momento di grande forma già dimostrato nel trittico italiano. Herlings, dopo alcune stagioni difficili oscurate da complicati infortuni, ritorna in ottime condizioni nel 2020.

Occhi puntati anche su Jeremy Seewer della Monster Energy Yamaha Factory, che ha concluso il campionato MXGP 2019 al secondo posto. Ai compagni di squadra Gautier Paulin e Arnaud Tonus, al rookie Mitch Evans, vincitore dell’ultimo round degli Internazionali d’Italia. Anche Clement Desalle e Romain Febvre di Monster Energy Kawasaki cercheranno un buon inizio di stagione, visto che entrambi i piloti tornano da infortuni.

Più incerta la situazione ma altrettanto avvincente la situazione in MX2. Il campione Jorge Prado è traslocato in MXGP, ma nuovi talenti si preparano ad emergere. Tra i favoriti il pilota Rockstar Energy Husqvarna Factory, Thomas Kjer Olsen, protagonista negli ultimi anni. Ma dovrà fare i conti con i vari Jago Geerts e Ben Watson, Tom Vialle e il rookie Rene Hofer. Di certo la stagione 2020 di Motocross sarà una delle più avvincenti in assoluto, con tanti candidati al trono iridato. Ma soprattutto con l’epica e tanto attesa sfida tra Tony Cairoli e Tim Gajser.

IL PROGRAMMA MXGP GRAN BRETAGNA

Sabato 29 febbraio

09:15 EMX125 Group 1 Free Practice

09:40 EMX125 Group 2 Free Practice

10:50 MX2 Free Practice

11:20 MXGP Free Practice

12:10 EMX125 Qualifying Practice

12:45 EMX125 Qualifying Practice

13:25 MX2 Time Practice

14:00 MXGP Time Practice

15:30 EMX125 Race 1

16:25 MX2 Qualifying Race

17:10 MXGP Qualifying Race

Domenica 1 marzo

10:25 MX Warm-up

10:45 MXGP Warm-up

11:30 EMX125 Race 2

13:15 MX2 Race 1

14:15 MXGP Race 1

16:10 MX2 Race 2

17:10 MXGP Race 2.