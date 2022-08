Si torna in Francia per quelli che sono quasi i titoli di coda del Mondiale MXGP 2022. Anzi, a livello di lotta iridata ormai lo siamo, visto che Tim Gajser ha festeggiato la sua quinta corona in Finlandia. È un bel momento poi per Yamaha, reduce dal triplo podio con Glenn Coldenhoff, Jeremy Seewer e Maxime Renaux. Terzetto pronto a scrivere ancora la storia nel 17° e penultimo evento, ovvero il GP di Charente Maritime, di scena sul circuito di St Jean d’Angely. Tappa di casa per Renaux, uomo di punta francese nel prossimo Motocross delle Nazioni, ma anche per un Romain Febvre in ripresa.

Per quanto riguarda l’Italia, rientra Nicholas Lapucci, reduce dai postumi dell’incidente avvenuto a Loket. In lista anche Alessandro Lupino, protagonista di una stagione molto travagliata a causa dei postumi di un intervento di appendicite. Entry list ancora provvisoria, da vedere se riuscirà finalmente a tornare in azione. Regolarmente al via un Alberto Forato in crescita, più Ivo Monticelli, che in Finlandia ha mostrato guizzi interessanti nonostante l’influenza. Infine Mattia Guadagnini, determinato a dimenticare le difficoltà accusate in questi ultimi GP ed a caccia della svolta. L’entry list completa.

Gli orari MXGP

La diretta del GP di Charente Maritime sarà garantita da mxgp-tv.com, come sempre in abbonamento. Per quanto riguarda altre dirette o differite, ancora da chiarire i palinsesti Raisport ed Eurosport.

Sabato 20 agosto

11:20 Free Practice

14:00 Time Practice

17:10 Qualifying Race

Domenica 21 agosto

14:15 Gara 1

17:10 Gara 2

Foto: mxgp.com