MXGP Germania: Riprovaci Mattia Guadagnini, il ritorno di Romain Febvre

Mondiale Motocross di scena sul tracciato tedesco di Teutschenthal, che ospiterà l’11° round della stagione MXGP 2022. Sarà il quarto evento in classe regina per Mattia Guadagnini, “promosso in corsa” nella classe regina. Anzi il terzo effettivo, visto che la sua tappa in Francia è finita durante le qualifiche per un incidente con botta in testa. Ma il pilota GasGas è prontissimo per tornare in azione, come conferma l’entry list di quello che sarà il 26° GP tedesco. In testa alla classifica iridata c’è Tim Gajser che, anche se non ha più vinto un tappa dal round a Maggiora, conserva sempre un buon margine sugli inseguitori.

Il ritorno di Romain Febvre

Sono 73 i punti di margine su Maxime Renaux, il sorprendente rookie Yamaha ancora più scatenato per un appuntamento di casa non proprio secondo le sue aspettative. Dietro di lui c’è Jeremy Seewer, reduce dalla vittoria a Ernée e chiaramente a caccia del bis, senza dimenticare Jorge Prado, Glenn Coldenhoff e tanti altri che possono dire la loro. Da segnalare anche l’esordio stagionale di Romain Febvre: il vice-campione MXGP in carica, alle prese con un lungo recupero post infortunio, inizia il suo 2022 dalla Germania. Ha salutato invece Arminas Jasikonis: il giovane lituano si è fermato, lascia il Mondiale Motocross per risolvere i suoi problemi fisici, conseguenze del grave incidente nel 2020.

MXGP – Top 10: 1. Tim Gajser (SLO, HON), 438 punti; 2. Maxime Renaux (FRA, YAM), 365 p.; 3. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 339 p.; 4. Jorge Prado (ESP, GAS), 332 p.; 5. Glenn Coldenhoff (NED, YAM), 306 p.; 6. Ruben Fernandez (ESP, HON), 272 p.; 7. Brian Bogers (NED, HUS), 243 p.; 8. Pauls Jonass (LAT, HUS), 220 p.; 9. Jeremy Van Horebeek (BEL, BET), 217 p.; 10. Calvin Vlaanderen (NED, YAM), 200 p.

Gli orari TV e streaming del 12/06

13:00 MX2 Gara 1 (diretta Eurosport 2)

14:00 MXGP Gara 1 (diretta Eurosport 2, Raisport e Rai streaming)

16:00 MX2 Gara 2 (differita Eurosport 2 alle 18:00)

17:00 MXGP Gara 2 (diretta Eurosport 2, Raisport e Rai streaming)

Foto: mxgp.com