MXGP Garda Trentino: Tony Cairoli ultimo atto, Gli orari delle dirette TV

La MXGP si chiude oggi a Pietramurata: Tim Gajser ha già festeggiato il titolo, Tony Cairoli difende il secondo posto e punta al poker di successi 2020

Tony Cairoli, ultimo atto. Oggi a Pietramurata, vicino Arco (Trentino) si corre il round finale della MXGP, la massima espressione del motocross mondiale. Questa particolare stagione di 18 GP concentrati in tre mesi ha già eletto lo strepitoso Tim Gajser campione, per la quarta volta in carriera. Un titolo pienamente meritato dal fuoriclasse sloveno della Honda HRC, solidissimo e veloce in ogni circostanza. Per il nostro Tony Cairoli è stata un’avventura tormentata da parecchi problemi fisici: a 35 anni il peso di un campionato con appuntamenti così concentrati si è fatto sentire. Ma restano le tre vittorie e un secondo posto da difendere dagli attacchi dello svizzero Jeremy Seewer, che solo quattro punti di ritardo.

GP in diretta TV

Eurosport2 e Raisport offriranno integralmente il GP Garda Trentino, qui sotto il programma completo con gli orari delle dirette. Corsedimoto proporrà ai lettori aggiornamenti in tempo reale sulle due manche MXGP (il via alle 12:15 e alle 15:10) oltre alle highlights dell’intero GP in serata.

11:00 MX2 Gara diretta Eurosport2

12:00 MXGP Gara 1 diretta Eurosport2 e Raisport

14:00 MX2 Gara 2 differita Eurosport2 ore 16:00

15:00 MXGP Gara 1 diretta Eurosport2 e Raisport

Classifica mondiale dopo 17 GP su 18:

1. Tim Gajser (SLO, HON), 673 punti; 2. Antonio Cairoli (ITA, KTM), 584 p.; 3. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 580 p.; 4. Romain Febvre (FRA, KAW), 525 p.; 5. Jorge Prado (ESP, KTM), 476 p.; 6. Gautier Paulin (FRA, YAM), 467 p.; 7. Clement Desalle (BEL, KAW), 438 p.; 8. Glenn Coldenhoff (NED, GAS), 375 p.; 9. Jeremy Van Horebeek (BEL, HON), 316 p.; 10. Brian Bogers (NED, KTM), 282 p.