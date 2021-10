MXGP Garda, Tony Cairoli ancora al top? Orari TV e streaming del 31/10

Mondiale apertissimo e Tony Cairoli di nuovo a caccia di gloria: il GP Garda sarà uno show imperdibile. Ecco gli orari TV e le dirette streaming, highlights su Corsedimoto

Ecco gli orari tv e le dirette streaming previste per il GP Garda, 16° tappa del Mondiale MXGP. Nell’affascinante scenario alpino di Pietramurata, nei pressi di Arco di Trento, sarà una domenica bollente. Il campionato è ancora apertissimo, con tre assi racchiusi in tre punti: Jeffrey Herlings (KTM), Romain Febvre (Kawasaki) e Tim Gajser (Honda HRC). A tre round dalla fine, sei manche, è come se ripartisse tutto da capo. Questo tris di campioni però dovrà fare i conti con Tony Cairoli che pur essendo fuori dai giochi iridati è tornato in super forma. Mercoledi scorso, sullo stesso tracciato, ha fulminato tutti con una seconda gara strepitosa, comandata dall’inizio alla fine. Coi suoi 94 GP vinti e 36 anni compiuti, la leggenda del motocross sta concludendo in pompa magna questa che sarà l’ultima stagione.

Le highlights su Corsedimoto

Come di consueto, il sito ufficiale mxgp-tv.com trasmetterà integralmente ed in diretta tutto l’MXGP del Garda, dalle prove libere che scattano alle 09:15 alle gare. Attenzione: per effetto del ripristino dell’orario solare, da oggi le gare MXGP scattano alle 12:15 e 15:10, un’ora prima rispetto al programma estivo. Per quanto riguarda la TV, Raisport offrirà le due manche MXGP solo in differita. mentre ci sarà diretta integrale su Eurosport2. Ricordiamo che su Corsedimoto saranno disponibili le highlights pochi minuti dopo la fine delle gare, gratis.

“58” il racconto illustrato ispirato al mito SIC58, In vendita anche su Amazon Libri

Orari TV e dirette streaming

8:15 MX2 Free/Time Practice (diretta MXGP-tv.com)

9:15 MXGP Free/Time Practice (diretta MXGP-tv.com)

11:15 MX2 Gara 1 (diretta Eurosport 2 e MXGP-TV.com)

12:15 MXGP Gara 1 (diretta Eurosport 2 e MXGP-TV.com, differita Raisport alle 13:00)

14:10 MX2 Gara 2 (diretta Eurosport 2 e MXGP-TV.com)

15:10 MXGP Gara 2 (diretta Eurosport 2 e MXGP-TV.com, differita Raisport alle 17:00)