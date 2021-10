MXGP Garda: Jeremy Seewer agguanta gara 1, Tony Cairoli quinto

Jeremy Seewer domina la prima sfida, Romain Febvre di nuovo leader Mondiale su Herlings e Gajser finiti dietro. Tiene botta Tony Cairoli: il GP resta apertissimo

Grandissimo spettacolo nella prima manche del GP Garda, conclusa al quinto posto da un Tony Cairoli che conferma l’ottimo momento di forma. Grazie ad una partenza formidabile, Jeremy Seewer ha fatto il vuoto con la Yamaha, arpionando la prima vittoria parziale in stagione. Neanche una caduta a metà distanza ha fermato la marcia del pilota svizzero: che prestazione! Fra i tre piloti in gioco per il Mondiale ha avuto la meglio Romain Febvre, ottimo secondo nonostante anche lui sia incappato in una rovinosa caduta al penultimo passaggio. Terza posizione per Jeffrey Herlings.

Battaglia furiosa

Il tracciato di Pietramurata anche stavolta ha esaltato la spettacolarità della MXGP. Tony Cairoli è partito bene (quarto) ma nel corso del primo giro si è fatto superare da Febvre, Herlings e Gajser. Dal settimo posto però ha ripreso il ritmo, chiudendo quinto proprio in scia a Gajser, iridato in carica. Il GP resta apertissimo, ora ci vorrebbe la partenza perfetta come mercoledi scorso… Con Seewer inavvicinable, Febvre ha vinto la sua battaglia riconquistando, per un solo punto, il primato nel Mondiale strappandolo a Herlings. A sei punti c’è Gajser: è un finale di stagione mai visto.

Marco Melandri: “Che show il motocross”

Ospite d’eccezione del GP Garda l’ex iridato della 250GP Marco Melandri. “Sono venuto perchè amo il motocross, e su questo tracciato anche meglio” ha commentato l’ex pilota di Superbike e MotoGP. “Tony Cairoli vincendo mercoledi scorso ci ha regalato un’impresa eccezionale. Gara 2 sarà durissima, perchè c’è il Mondiale in ballo e sarà una sfida non solo di fisico, ma anche molto mentale”.

Alle 15:10 la sfida finale

Il programma del GP Garda si chiude alle 15:10 con la seconda manche. Ricordiamo che a parità di punteggio questo ordine d’arrivo sarà discriminante. La prossima settimana il motocross si trasferirà a Mantova per le due tappe finali: sul questo circuito si gareggerà domenica 7 novembre, poi gran finale mercoledi 10 novembre. I

