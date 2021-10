MXGP Francia: Tony Cairoli finisce quinto, Jeffrey Herlings spicca il volo

A 36 anni il fuoriclasse siciliano arpiona bel quinto posto. Jeffrey Herlings replica a Romain Febvre e riconquista il primato nel mondiale. Tim Gajser terzo

Jeffrey Herlings, una forza della natura. Il fuoriclasse olandese strappa coi denti la seconda manche del GP di Francia battendo a domicilio Romain Febvre che aveva aperto la giornata con una strepitosa vittoria. La marea di pubblico che ha invaso Lacapelle Marival era pronta a festeggiare la doppietta, invece nella rivincita l’olandese della KTM non ha dato scampo. Febvre era andato davanti intorno a metà gara, ma la strategia che aveva funzionato nella corsa d’apertura stavolta non è andata a segno. Herlings nel finale ha ripreso il ritmo ed ha lasciato di stucco l’idolo di casa. JH84 torna così in vetta al mondiale, detronizzando Tim Gajser finito terzo nella classifica finale del GP, avendo ragione nel finale di un Tony Cairoli ancora veloce nonostante gli acciacchi.

IN AGGIORNAMENTO

Domenica si corre in Spagna

Il mondiale motocross continua domenica prossima sul tracciato spagnolo di Arroyomolinos. La settimana successiva parte il tuor de force finale ospitato interamente su tracciati italiani: cinque GP in rapidissima successione: tre in sette giorni ad Arco di Trento, i due atti finali a Mantova. Sarà un finale thrilling, sarà decisivo arrivarci al top della condizione fisica.