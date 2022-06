MXGP Francia: Tim Gajser non vince più, la spunta Jeremy Seewer

Tim Gajser non vince più, ma per adesso il primato nel Mondiale MXGP non vacilla. Fra cadute ed errori lo sloveno della Honda HRC ha concluso il GP Francia in quarta posizione, continuando la striscia di assenza dal podio che dura ormai da tre GP. Gajser non è in forma e il fattore campo poteva essere una molla fantastica per l’inseguitore Maxime Renaux. Invece il 22enne iridato in carica MX2 ha accusato la pressione, concludendo soltanto ottavo nella classifica combinata. Quindi, a conti fatti, Gajser pur non brillando ha guadagnato altri sette punti. In assenza di Jeffrey Herlings, campione in carica fuori per infortunio da inizio stagione, Tim sta correndo sul velluto.

Il giorno di Jeremy Seewer

Davanti al muro di folla di Ernee, nonostante le condizioni meteo facessero temere il peggio, lo svizzero Jeremy Seewer ha finalmente rotto il ghiaccio conquistando il primo successo 2022, vincendo agevolmente anche il braccio di ferro con il nuovo, scomodissimo, compagno di team Yamaha, cioè lo stesso Renaux. Il successo in gara 1 è stato il detonatore di una prestazione da leone per Jeremy Seewer, cui è bastato controllare Glenn Coldenhoff (Yamaha) in gara 2. L’olandese era vicinissimo, ma Jeremy ha preferito non rischiare l’attacco, la posizione gli andava benissimo per alzare la coppa del vincitore di giornata.

Mattia Guadagnini ai box

Nella classifica del GP Tim Gajser è stato sopravanzato anche da Jorge Prado e dallo stesso Glenn Coldenhoff. Purtroppo in questa occasione è mancato il catalizzatore dell’interesse in chiave italiana, cioè la presenza di Mattia Guadagnini. Il ventenne veneto della GasGas non ha avuto il permesso di gareggiare dopo la testata presa nelle libere di sabato. Dopo l’impatto Mattia era svenuto per qualche attimo, inconveniente che ha indotto i medici a negare l’autorizzazione. Salvo sorprese, Guadagnini tornerà in pista domenica prossima in Germania, in quella che sarà la sua terza presenza in MXGP.

La situazione Mondiale dopo 10 GP

1. Tim Gajser (Honda) 438 points; 2. Maxime Renaux (Yamaha) 365; 3. Jeremy Seewer (Yamaha) 339; 4. Jorge Prado (GasGas) 332; 5. Glenn Coldenhoff (Yamaha) 306; 6. Ruben Fernandez (Honda) 272; 7. Brian Bogers (Husqvarna) 243; 8. Pauls Jonass (Husqvarna) 220; 9. Jeremy Van Horebeek (Beta) 217; 10. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 200.