MXGP Francia: Quando e dove vedere live streaming e differite TV

Il Motocross Mondiale fa tappa nell’anfiteatro naturale di Ernee, uno dei tracciati più belli dell’intero calendario MXGP. Siamo al giro di boa del campionato, e il peso delle sfide precedenti e degli infortuni comincia a pesare. Tim Gajser, leader fin dall’inizio, ha il fiato corto: da due GP non va a podio, e ha visto ridursi il vantaggio a 66 punti dall’arrembante 22enne Maxime Renaux. L’iridato MX2 in carica può approfittare del fattore campo e del muro di tifosi francesi per accorciare ulteriormente le distanze. Fari puntati su Mattia Guadagnini, salito in top class da appena due round. In Sardegna, al debutto, ha fatto ottavo, migliorando di due posizioni domenica scorsa in Spagna. Il trend è molto incoraggiante e il podio non lontanissimo.

Come vedere il GP Francia

Anche in questa occasione non ci sarà diretta TV. RaiSport offrirà le due gare MXGP in differita domenica pomeriggio, mentre Eurosport2 soltanto lunedi mattina. L’unico modo per gustare tutto in diretta, anche la MX2 e le prove dell’Europeo 125 e 250, è collegarsi al live streaming di MXGP-TV.com la piattaforma ufficiale del Motocross. Il servizio è su abbonamento. Sono gratis invece le highlights che come di consueto troverete su Corsedimoto.

Sabato 4 giugno 2022

10:15 Studio Show

14:40 EMX250 Gara 1

15:25 EMX125 Gara 1

16:15 MX2 Gara Qualifica

17:00 MXGP Gara Qualifica

Domenica 5 giugno 2022

09:40 EMX125 Gara 2

11:50 EMX250 Gara 2

13:00 MX2 Gara 1 (Eurosport 2 differita 6 giugno ore 10:30

14:00 MXGP Gara 1 (RaiSport differita ore 15, Eurosport2 differita 6 giugno ore 11 )

16:00 MX2 Gara 2 (Eurosport2 differita 6 giugno ore 11:30)

17:00 MXGP Gara 2 (RaiSport differita ore 20, Eurosport2 differita 6 giugno ore 12)