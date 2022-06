MXGP Francia: Occhio Tim Gajser, il piccolo Maxime Renaux si avvicina

Il Mondiale Motocross continua la serie di GP consecutivi spostandosi ad Ernee, in Francia. E’ il decimo appuntamento iridato, quindi entriamo nella fase discendente del calendario, visto che gli appuntanti dopo le recenti modifiche al calendario sono diciannove. Dopo uno stop di cinque anni la MXGP riscopre lo spettacolare “stadio” con il muro di folla a far da cornice allo show. Stavolta gli appassionati francesi avranno di che leccarsi i baffi: Maxime Renaux, 22 anni, è reduce dal trionfo di Arroyomolinos (Spagna) ed insegue sempre più minaccioso il leader del campionato, lo sloveno Tim Gajser. Adesso sono 66 i punti di distacco, un margine tutt’altro che rassicurante…

Tim Gajser non vince più

Lo sloveno della Honda HRC forse si era convinto di avere gioco facile nella stagione che purtroppo registra le assenze per infortunio di Jeffrey Herlings (KTM) e Romain Febvre (Kawasaki), i due piloti che lo avevano sconfitto nel finale thrilling del novembre scorso a Mantova. Le alterne fortune di Jorge Prado si stavano rivelando un vantaggio in più. Invece ci sarà da fare i conti con Maxime Renaux, che in top class è debuttante dopo aver conquistato il titolo MX2 (under 23 anni) nel 2021. Gli altri sembrano ormai tagliati fuori, anche Jorge Prado in ritardo di 114 punti. Il mondiale è ancora lunghissimo, ma con un distacco simile e tre piloti davanti (in terza posizione c’è lo svizzero Jeremy Seewer) ribaltare i giochi pare improbabile.

Mattia Guadagnini prende slancio

Ernee sarà la terza apparizione del 20enne veneto del team De Carli GasGas, di recente promosso in top class dalla MX2. In Sardegna, al debutto, Mattia Guadagnini è finito ottavo, poi sesto lo scorso GP in Spagna. Il trend è positivo, la fiducia cresce e la top cinque non sembra così distante. Senza alcuni pezzi grossi e in una stagione così aperta alle sorprese, la promessa azzurra avrà tempo di maturare e puntare sempre più in alto.

Classifica del Mondiale MXGP dopo 9 GP

1. Tim Gajser (Honda) 404 punti; 2. Maxime Renaux (Yamaha) 338; 3. Jeremy Seewer (Yamaha) 292; 4. Jorge Prado (GasGas) 290; 5. Glenn Coldenhoff (Yamaha) 272; 6. Brian Bogers (Husqvarna) 243; 7. Ruben Fernandez (Honda) 242; 8. Pauls Jonass (Husqvarna) 196; 9. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 194; 10. Jeremy Van Horebeek (Beta) 189.