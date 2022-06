MXGP Francia: Mattia Guadagnini si fa male in prova, Ernee già finita

GP Francia concluso in anticipo per Mattia Guadagnini. Il 20enne veneto si è fatto male durante le prove libere, e sarà costretto a saltare la decima prova del Mondiale sul tracciato di Ernee. E’ un brutto colpo per Mattia, che avrebbe dovuto disputare il terzo GP in top class dopo il passaggio anticipato dalla MX2. Il sesto posto nel GP Spagna di domenica prossima era incoraggiante, ma purtroppo non avrà seguito. “Ho picchiato la testa e sono svenuto per qualche secondo, per questo motivo i medici non mi hanno dato il permesso di tornare in pista, ma sto bene ci vediamo settimana prossima” ha fatto sapere Mattia Guadagnini. La MXGP il 12 giugno correrà sul tracciato tedesco di Teutschenthal.

Un mare di fango

Le forti piogge hanno reso quasi impraticabile il tracciato di Ernee, motivo per cui quasi tutti i top rider hanno disertato la gara di qualifica. Al termine dei 20 minuti più due giri successo del tedesco Henry Jacobi (Honda), con il nostro Nicholas Lapucci autore dell’holeshot e seso finale.

Il programma e il live streaming

Anche in questa occasione non ci sarà diretta TV. RaiSport offrirà le due gare MXGP in differita domenica pomeriggio, mentre Eurosport2 soltanto lunedi mattina. L’unico modo per gustare tutto in diretta, anche la MX2 e le prove dell’Europeo 125 e 250, è collegarsi al live streaming di MXGP-TV.com la piattaforma ufficiale del Motocross. Il servizio è su abbonamento. Sono gratis invece le highlights che come di consueto troverete su Corsedimoto.

Domenica 5 giugno 2022

09:40 EMX125 Gara 2

11:50 EMX250 Gara 2

13:00 MX2 Gara 1 (Eurosport 2 differita 6 giugno ore 10:30

14:00 MXGP Gara 1 (RaiSport differita ore 15, Eurosport2 differita 6 giugno ore 11 )

16:00 MX2 Gara 2 (Eurosport2 differita 6 giugno ore 11:30)

17:00 MXGP Gara 2 (RaiSport differita ore 20, Eurosport2 differita 6 giugno ore 12)